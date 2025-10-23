Figura de Sporting Cristal se lesionó en el calentamiento previo al duelo contra Universitario

Sporting Cristal se enfrentará a Universitario de Deportes en el partido pendiente de la fecha 14 del Torneo Clausura de la Liga 1. Antes del encuentro, se informó que una figura del equipo cervecero se lesionó durante el calentamiento en el Estadio Nacional de Lima. Estamos hablando del delantero brasileño Felipe Vizeu.

Felipe Vizeu se lesionó en el calentamiento previo al clásico moderno y no jugará contra Universitario

Según informó L1MAX, a través del periodista Percy Ramos, Vizeu se lesionó y será baja para el enfrentamiento contra Universitario en el clásico moderno del fútbol peruano.

Video: L1MAX

"Felipe Vizeu se lesionó en el calentamiento y se presume que Ávila ingresará", indicaron durante la transmisión en vivo del partido entre Universitario de Deportes y Sporting Cristal.

Esto quiere decir que Paulo Autuori tomó una decisión rápida ante la lesión de Vizeu y colocará a Irven Ávila para que ocupe el puesto del brasileño.

El nuevo once que utilizará el entrenador brasileño para Cristal y enfrentar a Universitario será el siguiente: Diego Enríquez, Jesús Pretell, Miguel Araujo, Luis Abram, Rafael Lutiger, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Christofer Gonzales, Santiago González, Maxloren Castro e Irven Ávila.

Sporting Cristal vs Universitario: Clásico Moderno por el Torneo Clausura

Este encuentro tiene mucho de por medio, ya que Universitario de Deportes no quiere dejar pasar la oportunidad para coronarse campeón el fin de semana ante ADT en Tarma. Por lo tanto, una victoria ante Sporting Cristal es esencial para el tricampeonato.

Sin embargo, el cuadro cervecero tampoco descarta la posibilidad de reducir la ventaja en la tabla de posiciones con una victoria contundente, poniendo al cuadro merengue en aprietos en las últimas 5 fechas del segundo campeonato del año.