Gustavo Zevallos le dejó una 'chiquita' a Universitario sobre su estadio: "No le debemos a nadie"

Sporting Cristal vs. Universitario se enfrentarán en un partidazo, pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, el cual ha estado muy encendido desde días previos con las declaraciones lanzadas desde ambos lados. Una que generó mucha incomodidad en La Florida fue la de Franco Velazco sobre el estadio del cuadro celeste, la cual tuvo una respuesta polémica de Gustavo Zevallos.

El director general de fútbol del club rimense se ha hecho presente en el Estadio Nacional para ver el encuentro y fue consultado sobre las declaraciones del administrador de la 'U', asegurando que no dirá nada al respecto porque es respetuoso de las instituciones y solo piensan en lo deportivo.

Gustavo Zevallos le dejó una 'chiquita' a Universitario

Sin embargo, Zevallos aprovechó la oportunidad para darle un duro golpe a los merengues en forma de comentario, mencionando que ellos tienen un estadio de poca capacidad, pero que no le deben a nadie y que eso le genera tranquilidad, haciendo referencia a la controversia por la deuda del club de Ate por la construcción del Monumental con una empresa nacional.

"No voy a decir nada (sobre las declaraciones de Franco Velazco), la verdad que de parte mía no merece ningún comentario. Lo único que puedo decir es que acá pensamos en el fútbol, somos respetuosos de todas las instituciones y en ese terreno no vamos a entrar de ninguna manera. Siempre se ha pensado (tener un estadio propio), no es sencillo. Lo que tenemos es un estadio pequeño, pero no le debemos a nadie. Está todo al día y eso es una tranquilidad para nosotros", declaró en entrevista con L1 MAX.

Video: L1 MAX

¿Qué dijo Franco Velazco sobre Sporting Cristal y su estadio?

En Universitario no quedaron conformes con la decisión de que el compromiso ante Sporting Cristal se dispute el 23 de octubre y no en la fecha pactada inicialmente (miércoles 15 del presente mes). Ello generó que el administrador Franco Velazco salga al frente a para criticar a los bajopontinos por no contar con un estadio con condiciones necesarias para jugar esta clase de duelos.

"Estamos hablando de un club importante y desafortunadamente ellos tienen arrendado el estadio Municipal de San Martín de Porres y, que encima la mitad del recinto está sobre el agua. Entonces, en verdad no es culpa de la 'U' que la infraestructura deportiva que supuestamente recae en los clubes, no se encuentre acorde y no preste las condiciones necesarias para jugar sin ningún tipo de problemas en el estadio Gallardo, como debió haber ocurrido", declaró a los medios de comunicación hace una semana.