Martín Távara estuvo a punto de anotar un golazo de media cancha en el Sporting Cristal vs. Universitario. | L1 MAX

¡Era el gol del año! Martín Távara casi anota para Cristal con remate desde media cancha

Sporting Cristal pudo ponerse en ventaja ante Universitario a los 12', cuando tras un error de Riveros, Martín Távara disparó desde media cancha y casi anota el 1-0.

Mauricio Ubillus
