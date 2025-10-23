- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Sporting Cristal vs Universitario
- LDU vs Palmeiras
- Alianza Lima
- U Chile vs Lanús
- CTS 2025
¡Era el gol del año! Martín Távara casi anota para Cristal con remate desde media cancha
Sporting Cristal pudo ponerse en ventaja ante Universitario a los 12', cuando tras un error de Riveros, Martín Távara disparó desde media cancha y casi anota el 1-0.
Sebastián Britos evitó el gol de Sporting Cristal con gran atajada - VIDEO
¡Jerarquía absoluta! Hernán Barcos y una definición de calidad para el 2-0 de Alianza a Huancayo
Paolo Guerrero aprovechó el rebote y anotó el 1-0 de Alianza Lima ante Sport Huancayo
Pedro Aquino anotó el 3-1 a favor de Alianza Lima sobre Sport Boys y Matute es una fiesta
¡Goleada! José Rivera marcó golazo para decretar el 3-0 de Universitario en el Monumental
¡Volvió al gol! Diego Churín anotó el 2-0 de Universitario sobre Juan Pablo II
¡Lo dejaron patear! Jairo Concha anotó golazo para el 1-0 de Universitario sobre Juan Pablo II
Yorleys Mena sorprendió a Alianza Lima y anotó el 2-1 a favor de Alianza UDH - VIDEO
Te puede interesar