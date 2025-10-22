Sergio Peña emociona a hincha de Alianza Lima con regalo inesperado tras peculiar pedido

Alianza Lima venció a Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025, generando la alegría de todos sus seguidores que esperan poder quedarse con el segundo lugar de la tabla acumulada. Tras el partido, Sergio Peña se robó la atención con un gran gesto que tuvo con un hincha.

Resulta que el volante blanquiazul fue sorprendido por un joven que se le acercó luego del pitazo final del árbitro. El jugador se quitó los chimpunes y se los regaló, mientras el pequeño lloraba de emoción, convirtiéndose así en un personaje viral de las redes sociales donde los aficionados aplaudieron el gesto.

Sergio Peña captó la atención de los hinchas de Alianza Lima

“Un gesto puede cumplir un sueño, y ese sueño puede marcar una vida. Gracias por hacerlo posible, Sergio”, publicó Alianza Lima donde mostró el video de este emotivo momento que se vivió en la cancha del estadio de Huancayo. El pequeño hincha mostró sus nuevos chimpunes con lágrimas en los ojos.

(Video: Alianza Lima)

No cabe duda que Sergio Peña captó tremendamente la atención de sus seguidores y aficionados blanquiazules en las redes sociales con este gesto. Un momento que quedará grabado en la memoria del menor, quien no dudó en acercarse al futbolista al término del compromiso.

Sergio Peña es blanco de críticas de hinchas

A poco de terminar el Torneo Clausura 2025, y con el título prácticamente perdido, Alianza Lima lucha por quedarse con todos los puntos en disputa. En medio de esta situación, Sergio Peña fue punto de críticas por parte hinchas debido a su nivel que ha mostrado hasta ahora desde que llegó a Matute. Pese a ello, el seleccionado peruana trabaja para retomar su mejor versión.