- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Real Madrid vs Juventus
- Flamengo vs Racing
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- CTS 2025
Sporting Cristal goleó y Universitario dejó escapar puntos importantes para salir campeón
Momento clave de la temporada. Sporting Cristal venció cómodamente y Universitario de Deportes dejó escapar puntos rumbo al campeonato nacional.
El Torneo Clausura sigue en marcha y Universitario quiere ser tricampeón de la Liga 1, mientras que Sporting Cristal tiene como objetivo quedar entre los cuatro primeros del Acumulado para clasificar a la Copa Libertadores. En ese sentido. ahora los hinchas de ambos clubes se llevaron una enorme sorpresa con los últimos resultados de sus respectivas instituciones deportivas, sobre todo porque esta semana han mencionado a ambos clubes por el enfrentamiento en el Estadio Nacional del Perú.
Resulta que, dejando de lado a los planteles que se encuentran al mando de Paulo Autuori y Jorge Fossati, hubieron sorpresas en otras divisiones en las que también están compitiendo celestes y cremas. Nos referimos al Torneo Élite Federación Copa Oro, en el cual compiten las canteras de diversos equipos de todo el país y sirve como vitrina para las jóvenes promesas de nuestro balompié, ya que por su rendimiento pueden ser promovidos.
Por la categoría 2011, Sporting Cristal goleó 7-0 a Héctor Chumpitaz y despertó la alegría de su hinchada, la cual necesita ser feliz de alguna forma debido a que en el Torneo Clausura de la Liga 1 ha quedado muy atrás en la tabla de posiciones. Por su parte, Universitario de Deportes empató 2-2 con Academia Cantolao en la categoría 2009, con goles de Anthony del Piero Ayo y Leonel Barrueto.
Universitario empató 2-2 con Cantolao.
La diferencia es que la 'U', más allá de que pierda en divisiones menores, tiene todo a favor para salir tricampeón del fútbol peruano, por lo que su afición se encuentra tranquila en ese aspecto. Eso sí, los merengues deben derrotar a Cristal en el Estadio Nacional y ADT en Tarma para no complicarse en las últimas fechas del campeonato nacional.
Sporting Cristal vs. Universitario por el Torneo Clausura 2025
Sporting Cristal recibirá a Universitario de Deportes este jueves 23 de octubre desde las 20.00 horas de todo el Perú, y contará con transmisión exclusiva de L1 MAX a lo largo del territorio peruano. Asimismo, en el diario Líbero te brindaremos el minuto a minuto con todas las incidencias y videos de los goles al instante.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50