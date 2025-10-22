0
Las dos sorpresas que alista Jorge Fossati para que Universitario le gane a Sporting Cristal

Jorge Fossati ultima detalles en su once titular en busca del triunfo de Universitario ante Sporting Cristal, por lo que alista dos novedades que sorprenderá a los hinchas.

Mauricio Ubillus
Jorge Fossati sorprenderá con dos novedades en su once titular ante Sporting Cristal.
Jorge Fossati sorprenderá con dos novedades en su once titular ante Sporting Cristal. | Composición Líbero
Universitario de Deportes disputa este jueves un vital partido ante Sporting Cristal, pendiente por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025, donde los cremas están obligados a sumar de a tres para quedar más cerca del tricampeonato de la Liga 1. El DT Jorge Fossati sabe perfectamente lo que está en juego, por lo que prepara a dos verdaderas sorpresas en su once titular con el objetivo de vencer a los celestes.

Gabriel Costa sorprende con su futuro en Universitario.

Las dos sorpresas de Jorge Fossati en el once de Universitario ante Sporting Cristal

El plantel de la 'U' realizó este miércoles su última jornada de entrenamientos previo al compromiso, en la que Fossati probó a su posible alineación con dos novedades impensadas. De acuerdo al periodista Gustavo Peralta, el primero de ellos está en el mediocampo. Cuando todo hacía indicar que Rodrigo Ureña arrancaría las acciones, el 'Nonno' decidió que Jorge Murrugarra sea el volante de primera línea en reemplazo de Jesús Castillo, quien se perderá el choque por acumulación de tarjetas amarillas.

Jorge Murrugarra, Universitario de Deportes

Jorge Murrugarra se perfila como titular en Universitario para enfrentar a Sporting Cristal. Foto: Universitario de Deportes

Con esto, el mediocampista chileno, quien vuelve a ser tomado en cuenta por el conjunto merengue tras cumplir sus seis fechas de sanción impuestas por la Comisión Disciplinaria de la FPF, tendrá que esperar su oportunidad frente a los bajopontinos en el banco de suplentes.

Por otro lado, la otra sorpresa es la inclusión de Hugo Ancajima como carrilero por derecha en reemplazo del también suspendido Andy Polo. Esta decisión del experimentado estratega uruguayo es inesperada, pues los aficionados daban por hecho que César Inga pasaría a ocupar ese puesto para que José Carabalí juegue por izquierda.

Hugo Ancajima, Universitario de Deportes

Hugo Ancajima es otra de las sorpresas en el once titular de Universitario ante Sporting Cristal. Foto: Universitario de Deportes

Posible alineación de Universitario ante Sporting Cristal

Con las impactantes presencias de Murrugarra y Ancajima, Universitario ya tiene casi listo su formación para medir fuerzas con Sporting Cristal en el Estadio Nacional, la cual va a ser confirmada por el propio Jorge Fossati en la charla técnica previa a la contienda.

Este es el equipo que probó el entrenador charrúa: Sebastián Britos; Anderson Santamaría, Williams Riveros, Matías Di Benedetto; Hugo Ancajima, César Inga, Jorge Murrugarra, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha; Jairo Vélez, Álex Valera.

