Universitario vs Sporting Cristal: Los convocados de Fossati para el partido clave del Clausura

Tras vencer a Ayacucho FC, Universitario de Deportes afrontará un nuevo reto en el Torneo Clausura, esta vez frente a Sporting Cristal por la fecha 14 que fue reprogramado días atrás. A horas del importante encuentro en el Estadio Nacional, Jorge Fossati presentó su lista de convocados.

Lista de convocados de Universitario vs Sporting Cristal

El equipo crema presentó su nómina con 22 jugadores aptos para ser elegibles por el estratega uruguayo: Sebastián Britos, Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto, Jairo Vélez, Gabriel Costa, Horacio Calcaterra, José Rivera, Aamet Calderón, Paolo Reyna, Diego Churín, Martín Pérez Guedes, Jairo Concha, Rodrigo Ureña, Edison Flores, Alex Valera, Jorge Murugarra, Miguel Vargas, Hugo Ancajima, José Carabalí, Aldo Corzo y César Inga.

Para tristeza de los hinchas, la ‘U’ no podrá contar en el plantel con Andy Polo tras ser expulsado ante los ‘Zorros’ y Jesús Castillo por acumulación de tarjetas amarillas. Si bien el chileno Rodrigo Ureña aparece en la nómina, se desconoce cuántos minutos tendrá en el campo o si arrancará ante los celestes.

El cuadro crema llega a este compromiso por el Torneo Clausura con un triunfo agónico por 2-1 sobre Ayacucho FC en el Estadio Nacional, dando un paso importante en su lucha por el título nacional. Por su parte, el equipo de Paulo Autuori viene de ganar en la altura del Cusco a Deportivo Garcilaso.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario?

En esta nota te mostramos los horarios en los diversos países para que no te pierdas ningún minuto del partido Sporting Cristal vs Universitario por el Torneo Clausura 2025: