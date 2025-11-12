Volante de Rusia dio duro comentario sobre el gol de Álex Valera: "Un..."

En San Petersburgo, la selección peruana disputó el primer partido amistoso de la fecha FIFA de noviembre y el gran protagonista fue Álex Valera. El empate Perú 1-1 Rusia dejó un buen semblante para la Blanquirroja, sobre todo en el segundo tiempo y gracias al gol del 'Rifle'. En ese sentido, un futbolista ruso sorprendió dejando su fuerte opinión respecto a la anotación.

Nail Umyarov, mediocampista del Spartak de Moscú, fue entrevistado por un medio europeo luego del empate de su combinado ante el 'equipo de todos'. El volante aseguró que jugaron un buen primer tiempo e intentaron mantener lejos de su portería a la Bicolor en el complemento, pero lamentablemente llegó el tanto de Álex Valera que entristeció a la gran mayoría de asistentes al recinto deportivo.

"¿Exhibirse? Para nada. Dominamos la primera mitad, sin darles prácticamente ninguna oportunidad a nuestros rivales. En el descanso, hablamos de mantener la concentración durante los 96 minutos para evitar el resultado que finalmente se produjo. Un gol, se podría decir, nos privó de la victoria", precisó el futbolista ruso.

De esta forma, Nail Umyarov aseguró que jugaron mejor en el arranque del compromiso, pero en la segunda parte no pudieron mantenerse concentrados y terminó llegando el gol por parte de Álex Valera, que les quitó la alegría a él y todos sus compañeros. El tanto del delantero de la selección peruana fue un golazo desde más de 30 metros de distancia.

Delantero ruso también habló sobre el gol de Valera

Ivan Sergeev, delantero de Rusia, sorprendió diciendo lo siguiente sobre el tanto de Álex Valera que le dio el empate a Perú en Rusia. "Estábamos jugando contra un buen rival. No tuvieron ninguna oportunidad. Fue simplemente un tiro fortuito que entró. Tuvimos algunas ocasiones. Es una pena que no hayamos podido conseguir la victoria", señaló.