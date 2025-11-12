Jean Ferrari responde a periodista que cuestionó el nivel ofensivo de Perú: "Algo..."

La selección peruana empató 1-1 con Rusia en el primer amistoso de la presente fecha FIFA. Tras el compromiso disputado en San Petersburgo, un periodista del ámbito nacional sorprendió realizando una fuerte crítica al nivel de la Blanquirroja y Jean Ferrari, director general de fútbol de la FPF, no dudó en responderle contundentemente.

Mediante su cuenta oficial de 'X', Maxi Mendaña se quejó del ataque que tiene la Bicolor en la actualidad, ya que durante las Eliminatorias 2026 nunca logró anotar en condición de visitante y en Lima apenas hizo 6 goles en todo el proceso clasificatorio. Esta estadística empeora debido a que ninguno de los cuatro técnicos que han estado desde la salida de Ricardo Gareca han logrado revertir la situación, aunque al menos ahora con Manuel Barreto se han dado dos tantos fuera del país.

"Perú no tiene volumen ofensivo, pero eso no es de hoy. En toda la eliminatoria fue igual. Tanto con Reynoso, Fossati, Ibáñez y Barreto. Y ojo que no es que sean entrenadores defensivos o que no quieran salir a ganar. Es que realmente a nivel internacional no tiene peso en ataque", precisó el conocido periodista en sus redes sociales, generando la respuesta de Jean Ferrari.

"Sin embargo se han conseguido 2 goles en condición de visita en 2 partidos, algo que no se hizo en toda la eliminatoria que pasó, además del proceso que estamos respetando (reducción de promedio de edad y ampliar universo de jugadores)", señaló el director general de la Federación Peruana de Fútbol, quien asumió el cargo a mediados de esta temporada luego de dejar Universitario de Deportes.

La 'discusión' entre Maxi Mendaña y Jean Ferrari.

Habrá nuevo DT de la selección peruana

El periodista Luis Carrillo Pinto indicó en sus redes sociales que no le sorprendería que Manuel Barreto se quede en el cargo de director técnico para el próximo año, ya que Jean Ferrari indicó que había bajado la intensidad al momento de buscar un nuevo DT. Ante ello, el director general de la FPF no dudó en responderle tal como lo hizo con Maxi Mendaña. "No querido Luis, esto es un proceso y hay planificación, calma que vamos paso a paso", indicó el también exfutbolista.