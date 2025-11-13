- Hoy:
Prensa chilena da fuerte publicación tras conocer el empate de Perú ante Rusia: "Horrores de..."
La selección peruana rescató empate ante Rusia y desde Chile no callaron al ver este 1-1 que ha sido tendencia internacional.
Luego del empate agónico que logró la selección peruana ante Rusia, la prensa chilena no calló en lo absoluto y dijo de todo ante este 1-1 que alerta a 'La Roja' de cara a sus próximos encuentros por fecha FIFA en el mes de noviembre. Como se conoce, la Bicolor entrenará en estos días a la espera de una nueva edición del 'Clásico del Pacífico'.
PUEDES VER: Fabio Gruber y Piero Quispe reciben firme noticia de Barreto para partido ante Chile: "Es un hecho"
Uno de los medios en pronunciarse fue TNT Sports Chile, que calificó de "horrores" las anotaciones de ambas selecciones en vista a la responsabilidad de sus porteros. Dejan en claro cómo fue el trámite del partido, pero el énfasis va por las falencias de los guardametas que sentenciaron el marcador.
"Los próximos rivales de Chile: Rusia y Perú empatan con dos horrores de sus porteros. Los adversarios de La Roja en esta fecha FIFA del mes de noviembre se enfrentaron en la ciudad de Sochi con una igualdad a un tanto por lado", informó el medio "TNT Sports Chile".
Perú es noticia en Chile al ser uno de sus rivales en fecha FIFA.
Prensa chilena comentó del gol de Alex Valera
Dentro de lo que manifiesta el medio chileno, se ve que destacan lo hecho por Perú por ir al ataque tras ir perdiendo por la mínima diferencia. Sin embargo, recalcan el error del portero Safonov que costó la paridad en este amistoso internacional en suelo europeo.
"El primer cayó a los 19 minutos cuando el guardameta de los del Rímac, Pedro Gallese se enredó al querer salir por bajo con Miguel Araujo y Aleksandr Golovin aprovechó el tremendo fallo para ganar la pelota muy cerca del arco y empujarla al fondo de la red. Tras ese tanto de los locales, los sudamericanos fueron volcándose poco a poco al ataque hasta que al 83' lograron la igualdad por medio de un disparo lejano de Álex Valera que controló de muy mala forma Matvey Safonov, quien es el arquero suplente del PSG", indicó.
Perú vs Chile: fecha, día, hora y canal
Este partido entre Perú vs Chile se juega el martes 18 de noviembre a partir de las 12:00 hora peruana (17:00 horas GMT). La transmisión del partido va por la señal abierta de América TV (Canal 4), así como en Movistar Deportes (Canal 3 y 703 HD).
