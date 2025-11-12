El reconocido periodista Pedro García no se guardó nada y antes del encuentro amistoso entre Rusia vs Perú, se habló sobre la posibilidad de que Álex Valera empiece una nueva etapa en la selección nacional tras demostrar su buen momento en Universitario. La ausencia de Paolo Guerrero le permitirá mostrar toda su destreza.

La discusión sobre quién será el delantero de la selección peruana en reemplazo de Paolo Guerrero y Gianluca Lapadula recae en Álex Valera. El atacante tiene el objetivo de trasladar su jerarquía en la delantera de la selección peruana luego de las constantes críticas sobre sus bajas en las convocatorias.

Pedro García lanza dura crítica a Álex Valera

El periodista Pedro García expresó su deseo de ver a Valera convertirse en el nuevo referente de la delantera en Perú luego de haber tenido un historial negativo en cuanto a presencias en los últimos partidos de la selección.

"Presencia definitiva de Valera, que estuvo y no estuvo, renunció y se lesionó, por 'A', 'B' o por 'C', Valera no ha jugado en Perú. Ha sido suplente, ha sido casi nunca titular, se lesionó, ha sido que se autodesconvocó. Como que Valera no ha estado en Perú bien y por fin le llega el momento", señaló en el programa 'Vamos al VAR'.

(Video: Vamos al VAR)

¿Por qué Álex Valera no fue titular en amistoso ante Rusia?

La ausencia de Álex Valera, delantero de Universitario, en el once titular de la selección peruana tomó por sorpresa. El jugador de 29 años está quizás en uno de sus mejores momentos a nivel futbolístico y se generó la expectativa de verlo desde el primer minuto. Se descarta la posibilidad de alguna lesión y se trataría solamente de una decisión técnica.