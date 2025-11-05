Mr. Peet reveló que Alianza está cerca de firmar a 2 jugadores peruanos para 2026: "Los nombres..."

Alianza Lima tiene el objetivo de volver a hacer historia internacionalmente en la Copa Libertadores 2026. Los íntimos no pierden la fe en ser "Perú 2", y para eso, el club es consciente que necesita de fichajes de jerarquía. En medio de ese panorama, el periodista deportivo Peter Arévalo destapó que el cuadro victoriano apunta a concretar a sus 2 primeros refuerzos.

Mr. Peet reveló que Alianza Lima está cerca de firmar a 2 jugadores peruanos para el 2026

En el programa de YouTube, 'Madrugol', el popular 'Mr. Peet' señaló que los futbolistas que están cerca de firmar por los blanquiazules están en total reserva y ni siquiera han aparecido en algunos medios, sin embargo, precisó que son de nacionalidad peruana y se encuentran a detalles de estampar su rúbrica con el 'equipo del pueblo' para el próximo año.

"De todos los nombres que están apareciendo, que han puesto como 10, uno o dos como máximo y me quedo corto. Hay jugadores que ni han aparecido en el radar, ni están dentro de los rumores. Hay dos jugadores que ya están muy cerca de Alianza, son peruanos, pero por lo menos en buena hora no los he visto dentro de las portada ni dentro de las bombas que se lanza por ahí y eso está bien. Ojalá se de y puedan finiquitar", expresó el comunicador.

De otro lado, el narrador deportivo hizo énfasis en la posibilidad de que el lateral de Boca Juniors, Luis Advíncula pueda llegar a La Victoria el 2026, pero resaltó que hasta la fecha no hay nada concreto pues el 'Rayo' también viene siendo seguido muy de cerca por otros elencos.

Luis Advíncula en órbita de diversas escuadras para la temporada 2026/Foto: X

"Yo puedo saber muchos nombres que están en tratativas, hay tratativas con varios jugadores. Lo dije en su momento, Advíncula es un deseo, pero tiene ofertas en Argentina, podría ir a Cristal y él mismo lo ha dicho, que no cierra las puertas a nadie", acotó.