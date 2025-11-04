Alianza Lima se arma para el 2026 y apunta a fichar a '9' que jugó por campeón de Champions

La temporada 2025 todavía no terminó para Alianza Lima, pero su área de fútbol ya está trabajando en lo que será la campaña 2026, donde además de buscar el campeonato de la Liga 1, también participará en la Copa Libertadores, aunque en este último torneo falta definir a partir de que fase comenzará a jugar.

Una de las posiciones en las que es una prioridad reforzarse es la delantera y el perfil del '9' que buscan es nueve relativamente joven, tomando en cuenta que Paolo Guerrero y Hernán Barcos también formarían parte del plantel.

Recientemente ha surgido un nuevo nombre entre las opciones que manejan en Matute y se trata de un artillero con pasado en Europa, específicamente en el PSV Eindhoven, uno de los cuadros más poderosos de los Países Bajos y campeón de la Champions League en 1988.

Nos referimos a Maximiliano Romero, que según el periodista Gabriel Pacheco, está en carpeta de los blanquiazules. De 26 años, actualmente milita en el O'Higgins de Chile, de la Primera División de Chile y fue compañero de Guerrero en Racing, allá por el 2023.

Maximiliano Romero con camiseta de PSV.

Cabe señalar que el último martes en A Presión, Peter Arévalo también habló sobre las características del posible '9' de los victorianos, que encabaja en el perfil del ariete 'gaucho'.

Recordemos que en los últimos días se habló de Adrián Vombergar y Junior Marabel, aunque solo son nombres que están en carpeta y apenas hubo sondeos por ambos.

Maximiliano Romero: trayectoria