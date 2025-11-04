Ex Godoy Cruz, de casi medio millón de euros, a un paso de jugar por grande de Perú: "Contrato"

No falta mucho para el cierre de la temporada 2025 y varios clubes no se quedan con los brazos cruzados de cara al siguiente mercado de fichajes. Este es el caso de Sport Boys del Callao, un grande del balompié nacional que se alista para competir en la Liga 1 2026. Bajo esta premisa, se reveló que un exfutbolista de Godoy Cruz despertó el interés de los rosados.

Sport Boys va por el argentino Federico Illanes

Muy cerca de su Centenario, Sport Boys quiere tener una base sólida en la temporada 2026. Es por ello, que ha puesto la mirada en el centrocampista argentino Federico Illanes de 31 años. Actualmente, el ex Godoy Cruz defiende los colores de Alianza Atlético de Sullana y su contrato con el 'Vendaval' finaliza al cierre de la Liga 1 2025.

Según pudo informar el periodista Uriel Lugt, el cuadro chalaco ya tuvo acercamiento con Illanes para considerarlo dentro del plantel 2026. Las conversaciones se mantienen activas y conforme vaya concluyendo la Liga 1 2025 se irá concretando su llegada al Callao. El argentino termina contrato con Alianza Atlético a cierres de esta temporada, por lo que ahora se enfocará en dar todo de sí en las próximas jornadas.

"Sport Boys está interesado en Federico Illanes. Ya hubo un acercamiento con el jugador y esperan avanzar en el acuerdo en las próximas semanas. El volante termina su contrato con Alianza Sullana a fin de año", informó el mencionado periodista.

Federico Illanes cerca de ser jugador de Sport Boys. Foto: Alianza Atlético.

¿En qué clubes jugó Federico Illanes?

Este jugador que está cerca de ser nueva incorporación de Sport Boys para la temporada 2026 pasó por estos clubes:

Godoy Cruz (Argentina)

San Martín (Argentina)

CAI de Neuquén (Argentina)

Juventud Unida (Argentina)

Tiburones Rojos (México)

Cafetaleros (México)

Cancún FC (México)

Deportivo Maipú (Argentina)

Rangers (Chile)

Alianza Atlético (Perú)

Valor de mercado de Federico Illanes

Este jugador atraviesa su mejor versión en su carrera profesional a los 31 años. Federico Illanes registra un valor de mercado de 375 mil euros y se aproxima al millón de euros. La idea es que con Sport Boys eleve su potencial y se convierta en un futbolista base de cara al Centenario.