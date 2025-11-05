¿Inter Miami jugará la Noche Blanquiazul ante Alianza Lima sin Lionel Messi? Lo último que se sabe

0
Lionel Messi corre riesgo de perderse el partido contra Alianza Lima por la Noche Blanquiazul, y todo porque un club quiere impedirlo.

Francisco Esteves
Lionel Messi corre riesgo de no jugar ante Alianza Lima.
Lionel Messi corre riesgo de no jugar ante Alianza Lima. | Foto: AFP.
¡Fuerte noticia! Hace poco se informó que Alianza Lima jugará ante Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026, evento en el cual presentará a todo su plantel para la temporada entrante con Liga 1 y Copa Libertadores. Sin embargo, todo podría verse opacado debido a que Lionel Messi corre el enorme riesgo de no enfrentar a los íntimos, y todo porque un club extranjero busca impedirlo.

Como sabemos, sin duda alguna el delantero argentino es uno de los mejores jugadores de la historia, para muchos el mejor, y por ello tenerlo en tu recinto deportivo siempre será un lugar. Es por ello que los de La Victoria planeaban traerlo al Estadio Alejandro Villanueva el próximo 24 de enero, con el objetivo de deleitar a su hinchada. No obstante, Galatasaray puede arruinar la fiesta en Matute si consigue hacerse con el préstamo de 'La Pulga'.

El portal turco Fotomac informó que el gigante de Estambul quiere pactar la cesión de Lionel Messi por solo tres meses, aprovechando que Inter Miami no jugará partidos oficiales por el parón de la Major League Soccer (MLS). El club está totalmente dispuesto a pagar el 100% de su salario y viene analizando esta opción desde hace un buen tiempo. Si se concreta, el seleccionado argentino no podrá estar en la Noche Blanquiazul para el duelo ante Alianza Lima debido a que el evento será en enero y recién volvería al club de La Florida en febrero.

Alianza Lima

Lionel Messi podría perderse la Noche Blanquiazul ante Alianza Lima.

Vale precisar que Galatasaray es líder absoluto de la Superliga de Turquía de forma invicta y está en zona de playoffs de la UEFA Champions League, donde enfrentará al Atlético Madrid y Manchester City precisamente en enero, cuando 'La Pulga' debería enfrentarse con los blanquiazules. Todo se definirá en los próximos días y veremos si finalmente en el campeón del Mundial 2022 llega o no a La Victoria.

Lionel Messi ya jugó en Perú

Dejando los partidos entre selecciones, Lionel Messi sí sabe lo que es jugar en el Perú debido a que a inicios del 2025 vino con el Inter Miami para enfrentar a Universitario de Deportes en el Estadio Monumental, en un partido amistoso como parte de la gira de los norteamericanos por Sudamérica. Ambos clubes igualaron 0-0, pero en la tanda de penales los rosados se llevaron el triunfo.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

Fútbol Peruano