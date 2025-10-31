DT de Inter Miami dio firme respuesta sobre el posible fichaje de Pedro Gallese: "El club..."

Pedro Gallese no seguirá en Orlando City luego de que el club le comunicara que no será renovado para la temporada 2026. Por ello, desde la MLS se abrió la posibilidad de que el arquero de la selección peruana firme por otro club, siendo Inter Miami uno de los posibles destinos. Ante esta situación, Javier Mascherano, DT del club, fue consultado sobre la posibilidad.

Javier Mascherano, DT de Inter Miami, dio rotunda respuesta sobre el posible fichaje de Pedro Gallese

El medio deportivo Jax Latin Media aprovechó la conferencia de prensa ofrecida por Javier Mascherano, técnico de Inter Miami, a los periodistas, para consultarle sobre el próximo partido que sostendrán en los play-offs de la MLS y sobre la salida de Gallese de Orlando City.

Además, también pregunto si el club donde la figura principal es Lionel Messi tiene interés en ficharlo para la siguiente temporada del fútbol americano.

Video: Jax Latin Media

"No hablamos de jugadores que están en otros clubes (como Gallese) y no forman parte de nuestro club. No gastamos energía en rumores; el club está trabajando de alguna manera para preparar la temporada que viene", dijo tajante.

La respuesta del técnico Mascherano es una respuesta pensada para cuando a un entrenador le preguntan sobre un fichaje para el siguiente año.

El argentino dejó en claro que no es momento de hablar sobre un jugador, Gallese, que no pertenece al club, pues ahora están enfocados en su próximo duelo para lograr ser campeones.

Asimismo, mencionó que la dirigencia se está preparando para buscar las mejores opciones del mercado y fichar las piezas adecuadas para el plantel del 2026 de Inter Miami.

Es importante mencionar que el próximo partido del equipo de Lionel Messi será contra Nashville en la primera ronda de los playoffs de la MLS, con quienes sostendrá tres duelos y el mejor de esos enfrentamientos clasificará a la siguiente ronda.