- Hoy:
- Partidos de hoy
- Alianza Lima vs Melgar
- Tabla Liga 1
- Universitario
- Sporting Cristal
- Banco de la Nación
DT de Inter Miami dio firme respuesta sobre el posible fichaje de Pedro Gallese: "El club..."
Javier Mascherano, técnico del Inter Miami, fue consultado sobre el posible fichaje de Pedro Gallese y no dudó en responder de manera clara y contundente
Pedro Gallese no seguirá en Orlando City luego de que el club le comunicara que no será renovado para la temporada 2026. Por ello, desde la MLS se abrió la posibilidad de que el arquero de la selección peruana firme por otro club, siendo Inter Miami uno de los posibles destinos. Ante esta situación, Javier Mascherano, DT del club, fue consultado sobre la posibilidad.
PUEDES VER: ¡Oficial! Orlando City anunció la salida de Pedro Gallese tras 6 años en el club: "Gracias..."
Javier Mascherano, DT de Inter Miami, dio rotunda respuesta sobre el posible fichaje de Pedro Gallese
El medio deportivo Jax Latin Media aprovechó la conferencia de prensa ofrecida por Javier Mascherano, técnico de Inter Miami, a los periodistas, para consultarle sobre el próximo partido que sostendrán en los play-offs de la MLS y sobre la salida de Gallese de Orlando City.
Además, también pregunto si el club donde la figura principal es Lionel Messi tiene interés en ficharlo para la siguiente temporada del fútbol americano.
Video: Jax Latin Media
"No hablamos de jugadores que están en otros clubes (como Gallese) y no forman parte de nuestro club. No gastamos energía en rumores; el club está trabajando de alguna manera para preparar la temporada que viene", dijo tajante.
La respuesta del técnico Mascherano es una respuesta pensada para cuando a un entrenador le preguntan sobre un fichaje para el siguiente año.
El argentino dejó en claro que no es momento de hablar sobre un jugador, Gallese, que no pertenece al club, pues ahora están enfocados en su próximo duelo para lograr ser campeones.
Asimismo, mencionó que la dirigencia se está preparando para buscar las mejores opciones del mercado y fichar las piezas adecuadas para el plantel del 2026 de Inter Miami.
Es importante mencionar que el próximo partido del equipo de Lionel Messi será contra Nashville en la primera ronda de los playoffs de la MLS, con quienes sostendrá tres duelos y el mejor de esos enfrentamientos clasificará a la siguiente ronda.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90
La Bistecca
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES
PRECIOS/ 85.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50