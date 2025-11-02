Santiago Acasiete golpeó a Cristhian Tizón, jugador de Juan Pablo II, en pleno partido - VIDEO

0
Santiago Acasiete, técnico de Juan Pablo II, está envuelto en un gran problema luego de que las cámaras de L1MAX enfocara su pelea contra Cristhian Tizón en la banca de suplentes.

Santiago Acasiete es el actual técnico de Juan Pablo II y es por eso que decidió hacer un cambio en el duelo contra Cienciano por la jornada 17 del Torneo Clausura de la Liga 1. Sin embargo, mientras sucedía la salida de Cristhian Tizón, este le hizo un gesto que terminó en una dura pelea en la banca de suplentes.

Santiago Acasiete golpeó a Cristhian Tizón, jugador de Juan Pablo II, tras fuerte gesto hacia el DT

A los 86 minutos del segundo tiempo del Cienciano vs Juan Pablo II, Acasiete decidió hacer ingresar a Cristian Ramírez por Tizón, tras estar empatando en el resultado por 1-1.

Sin embargo, lo que nadie esperaba era la reacción del delantero uruguayo, quien al retirarse, salió enojado e hizo un gesto con los dedos al entrenador de Juan Pablo, lo que provocó una reacción dura y trágica en ese momento.

Video: L1MAX

AUTOR: Luis Blancas

Bachiller de la Universidad Jaime Bausate y Meza. Actualmente me desarrollo como redactor web junior en Líbero.

