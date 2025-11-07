Matías Succar tiene sorprendente valor tras campaña con Alianza e interés de club español

0
Tras su temporada con Alianza Lima, Matías Succar tiene un nuevo valor en el mercado de transferencias. También interesó a club de España.

Matías Succar y su nuevo valor de mercado.
Matías Succar y su nuevo valor de mercado.
Sin duda alguna uno de los futbolistas más criticados de Alianza Lima es Matías Succar, quien pese que le pone ganas cada vez que entra al campo no ha podido convertir ni un solo gol en la presente Liga 1. En esa línea, recientemente se confirmó el nuevo valor de mercado del delantero, quien interesó a un club de España hace poco.

Como sabemos, la contratación del atacante generó muchos comentarios por parte de la hinchada, ya que no todos confiaban en su rendimiento. Ahora que la campaña está acabando, la cotización del artillero nacional disminuyó levemente en el libro de pases, según el conocido portal Transfermarkt.

Resulta que Matías Succar tiene un valor de 300 mil euros en el mercado de transferencias. presentando un bajón en su precio debido a que previamente rondaba los 350 mil euros. Esta cifra se ve lejana de los 600 mil euros que llegó a alcanzar en el 2023, cuando se encontraba jugando para Carlos Mannucci.

Matías Succar y su nuevo valor.

Matías Succar interesó a club de España

Según el mismo portal Transfermarkt, Matías Succar despertó el interés del Club Deportivo Eldense, que milita actualmente en la Tercera División de España. Sin embargo, esto ocurrió en mayo del presente año y no pasó a mayores, ya que el delantero peruano sigue jugando en Alianza Lima.

¿En qué clubes ha jugado Matías Succar?

Matías Succar ha jugado en los siquientes equipos:

  • Deportivo Municipal
  • Unión Comercio
  • LASK (Austria)
  • Teplice (República Checa)
  • Alianza Lima

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

