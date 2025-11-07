¡Sorpresa! El nuevo valor de Carlos Zambrano que impacta a hinchas de Alianza al cierre del 2025

0
¡Inesperado! Carlos Zambrano lleva tres temporadas en Alianza Lima, club al que llegó el 2023 buscando campeonar; sin embargo, no logró el objetivo.

Erickson Acuña
Carlos Zambrano sorprende con su nuevo valor en Alianza Lima.
Carlos Zambrano sorprende con su nuevo valor en Alianza Lima. | GLR
Para muchos hinchas, Carlos Zambrano es uno de los futbolistas más importantes de la selección peruana, con amplia experiencia en ligas del extranjero donde pasó gran parte de su carrera. Ahora, con camiseta de Alianza Lima se convirtió en una de las figuras del plantel, pese a no haber conseguido el título nacional en las últimas temporadas.

Como se recuerda, el experimentado defensa de la Blanquirroja llegó a Matute el 2023 enfocado en lograr todos los objetivos. Su gran aporte en la zaga permitió al cuadro blanquiazul conseguir grandes resultados, siendo pieza inamovible en el once titular de los entrenadores que estuvieron al frente del club íntimo recientemente. 

¿Cuánto es el valor de mercado de Carlos Zambrano?

Carlos Zambrano

Carlos Zambrano es una de las figuras de Alianza Lima

De acuerdo a la información del portal internacional Transfermarkt, una de las páginas webs especializadas en mostrar los datos y sueldos de los futbolistas en todo el mundo, el valor de Carlos Zambrano cayó considerablemente, según la última actualización que se muestra en la publicación: 200 mil €.

Tal como puede verse, su cotización más alta fue de 8,00 mill. € cuando formó parte de las filas del Eintracht Frankfurt de Alemania años atrás. Tras ello, fue disminuyendo considerablemente durante su paso por Boca Juniors, hasta llegar a Alianza Lima en el 2023 a la actualidad. 

Carlos Zambrano

Valor de Carlos Zambrano, según Transfermarkt

Carlos Zambrano

Valor de Carlos Zambrano, según Transfermarkt

Los hinchas blanquiazules esperan lograr las metas en la temporada 2026 con la experiencia del ‘Káiser’ que sumará un nuevo año en Matute. 

¿En qué equipos jugó Carlos Zambrano?

  • FC Schalke 04 (Alemania)
  • FC St. Pauli (Alemania)
  • Eintracht (Alemania)
  • Rubin Kazan (Rusia)
  • PAOK (Grecia)
  • Dinamo de Kiev (Ucrania)
  • FC Basilea (Suiza)
  • Boca Juniors (Argentina)
  • Alianza Lima (Perú)

Erickson Acuña
AUTOR: Erickson Acuña

Egresado de la Universidad Jaime Bausate y Meza, con más de 8 años de experiencia en contenido digital. Interesado en temas relacionados a los deportes y la música.

