Yorleys Mena se fue a los golpes con su compañero de Alianza Universidad en pleno partido - VIDEO

Alianza Universidad igualó con Cusco FC por la fecha 17 del Torneo Clausura. Este resultado los deja al borde del descenso de la Liga 1. El ambiente estuvo tenso e incluso, según contó Gustavo Peralta en L1 MAX, Yorleys Mena y Paolo Fuentes se fueron a los golpes.

El comunicado señaló que el incidente ocurrió tras finalizar el primer tempo, cuando el delantero y el volante se dirigían hacia los camerinos.

"Primero bajaba Paolo Fuentes y fue increpado por Yorleys Mena. Se fueron frente a frente y hubo un cabezazo por parte del capitán de Alianza Universidad de Huánuco y hubo varios puñetes entre ambos", detalló Peralta.

Mena volvió al campo, con algodón en la nariz, mientras que Fuentes fue sustituido en la segunda parte. Incluso, el reportero indicó que no salió junto a sus compañeros.

"Lo que significó que Mena salga al campo con un algodón en la nariz y está bastante afectado. Él sí salió, pero el que ya no salió fue Paolo Fuentes. Hasta el momento, no se le ve en el campo de suplentes", puntualizó.