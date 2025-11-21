Pronóstico Lanús vs. Atlético Mineiro: cuotas y cuánto paga la final de la Sudamericana 2025

Lanús y Atlético Mineiro jugarán el cotejo más importante de la temporada en busca de cerrar el año con broche de oro. La final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará este sábado 22 de noviembre a las 3:00 p.m. hora peruana. Las principales plataformas de apuestas ya han definido sus proyecciones para este duelo. De acuerdo con Apuesta Legal Perú, sitio especializado en el análisis y comparación de cuotas de las casas más relevantes, este es el panorama previo del partido:

¿Cuánto paga Lanús vs Atlético de Mineiro?

Revisa cuáles son las cuotas actualizadas para el partido que protagonizarán Lanús vs Atlético Mineiro por la final de la Copa Sudamericana 2025.

Infórmate antes de jugar y hazlo de manera segura. En la sección de pronósticos de Apuesta Legal Perú podrás consultar las cuotas disponibles para este y los próximos encuentros, y comparar las opciones que ofrecen las principales casas de apuestas. Elige con criterio y juega con responsabilidad. ¿Ya decidiste tu favorito? ¡Suerte!

Pronóstico Lanús vs Atlético de Mineiro

Al ser la final de la Copa Sudamericana, es difícil revelar cuál es el equipo favorito, pero lo cierto es que en las casas de apuestas, hay uno que saca ventaja por encima del otro. La victoria de Lanús paga una cuota promedio de 3.20 y Atlético Mineiro 2.47, mientras que el empate se cotiza en 2.90. El equipo argentino tiene una probabilidad de ganar de 31% y los brasileños de 40%

¿Cómo llegan Lanús vs Atlético de Mineiro?

El equipo de Lanús llega a la final de la Copa Sudamericana con una categórica victoria frente a Atlético Tucumán por 3-1 por la Liga Argentina para asegurar su puesto como segundo en los playoffs del Torneo Clausura. En su camino a la final, fueron líderes de su grupo y también dejaron a Central Córdoba, Fluminense y la Universidad de Chile.

En la otra cara de la moneda está Atlético Mineiro, que si bien parte como favorito, se debe tener en consideración en cómo llega a la final. Sus resultados en el Brasileirao los tienen comprometidos, ya que su última posibilidad de clasificar a la Copa Libertadores es siendo campeones de la Sudamericana. En el Grupo H quedaron segundos y tras pasar a la siguiente etapa, vencieron a Atlético Bucaramanga, Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

¿A qué hora juegan Lanús vs Atlético Mineiro?

El partido entre Lanús y Atlético Mineiro se jugará el sábado 22 de noviembre desde las 15:00 horas en Perú. Revisa los horarios de otros países.

México: 14:00 horas

Perú: 15:00 horas

Ecuador: 15:00 horas

Colombia: 15:00 horas

Bolivia: 16:00 horas

Venezuela: 16:00 horas

Estados Unidos: 16:00 horas (Nueva York, Miami y Washington) y 13:00 horas (Los Ángeles)

Argentina: 17:00 horas

Brasil: 17:00 horas

Chile: 17:00 horas

Paraguay: 17:00 horas

Uruguay: 17:00 horas

¿Dónde ver Lanús vs Atlético Mineiro en TV y ONLINE vía streaming?

El partido entre Lanús vs Atlético Mineiro se podrá ver EN VIVO a través de la señal de ESPN, Disney Plus, DIRECTV y DGO en Argentina. Mientras que en Brasil, se podrá seguir mediante SBT, Disney Plus, Zapping, Sky+, Claro TV y Vivo Play.