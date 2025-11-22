Gol de Franco Torres para el 2-0 de Los Chankas vs Universitario | Captura L1 MAX

Chankas quiere la Sudamericana: Torres superó a la defensa de Universitario y marcó el 2-0

Franco Torres se lanzó al ataque, dejó atrás a la defensa de Universitario y sacó un potente remate que venció a Sebastián Britos. Los Chankas ganan 2-0 y se ilusionan con la Copa Sudamericana.