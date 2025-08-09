DT de Ayacucho FC dio tajante opinión al juego de Alianza Lima tras derrota: "Ellos..."

Alianza Lima logró imponer por la mínima ante Ayacucho FC en el Estadio Las América de Huamanga en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025. Una vez se dio el pitazo final, el técnico de los 'zorros', Sergio Castellanos no dudó en dar una inédita opinión sobre el jugado de los blanquiazules.

¿Qué dijo el DT de Ayacucho FC sobre el juego de Alianza Lima?

Durante la conferencia de prensa tras la derrota ante Alianza, el estratega de Ayacucho FC fue consultado por su análisis del partido y no dudó en elogiar el gran sacrificio de sus jugadores, así como su rendimiento. Esto ya pusieron en aprietos en más de una ocasión a uno de los candidatos al título.

Asimismo, el DT Sergio Catellanos hizo especial énfasis en lo minutos finales del partido, donde estuvieron cerca de conseguir el empate y aseguró que Alianza Lima terminó jugando al "pelotazo", mientras que sus dirigidos intentaron dominar el balón. "Hicimos un partido a la altura, no bajamos los brazos. Ellos terminaron tirando pelotazos, nosotros jugando, pero no se pudo dar", mencionó.

Ayacucho FC no pudo imponer su localía y terminó cayendo 1-0 ante Alianza Lima.

Asimismo, el técnico argentino destacó el gran rendimiento que mostraron sus jugadores y recalcó que no fueron superados por el cuadro 'íntimo' en ningún tramo del partido.

"Creo que hicimos un buen partido, en ningún momento fuimos superados. Me quedo con la entrega de los jugadores, con la actitud. Ese es el camino para poder salir de esta situación", aseveró.

Ayacucho FC pasa un difícil momento en la Liga 1

Con la derrota ante Alianza Lima, los 'zorros' sumaron cuatro partidos consecutivos sin poder ganar el Torneo Clausura y se mantienen una fecha más en la zona de descenso. Actualmente ocupan el puesto 17 en el tabla acumulada a un punto de salir de los tres últimos lugares. Por lo que, de no ganar en sus próximos encuentros se comprometerán seriamente con la baja.

Próximo partido de Ayacucho FC en Liga 1

Ahora, Ayacucho FC deberá volver rápidamente a los entrenamientos para poder enfrentar a Melgar de Arequipa el próximo domingo 17 de agosto en el Estadio Monumental de la UNSA por la fecha 6 del Torneo Clausura.