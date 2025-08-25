Prensa ecuatoriana apunta contra Cueva tras no ser convocado por Perú: "Efecto Emelec no sirvió"

Medios ecuatorianos reaccionaron de inmediato y pusieron el foco en Christian Cueva, debido a no fue convocado por Óscar Ibáñez en la selección peruana, pese a tener continuidad con Emelec y mejorar su nivel. Por lo que diversos portales enfatizaron en que aún le falta para convencer en la 'Bicolor'.

'Aladino' encabeza la nómina de ausencias en Perú, y esto no pasó desapercibido en el territorio norteño, en donde resaltaron que ni siquiera el 'efecto Emelec' pesó para persuadir al entrenador del equipo 'inca'', que este 4 de septiembre se medirá ante Uruguay y el 9 del mismo mes ante Paraguay.

Olé de Ecuador fue el primer medio en tocar el tema y tituló la información como: "El efecto Emelec no sirvió: Perú se juega su últimas chances mundialistas sin Christian Cueva", además añadió como llamó la atención esta noticia "El seleccionador peruano, Óscar Ibáñez, dejó fuera por lesiones a varios referentes, como los atacantes Paolo Guerrero (Alianza Lima) y André Carrillo (Corinthians, Brasil). El delantero italoperuano Gianluca Lapadula tampoco fue tomado en cuenta esta vez y una de las ausencias que más ruido generó fue la de Cueva".

Publicación de Olé Ecuador.

Por su lado, El Universo es otro de los medios que puso su foco en la ausencia de 'Aladino' en la lista peruana. "Christian Cueva, relegado: Perú presenta a los convocados para la doble fecha de eliminatorias sin el ‘10’ de Emelec", inició su nota y agregó: "La Federación Peruana de Fútbol (FPF) presentó la lista de convocados para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas al Mundial 2026, sin la presencia del volante de Emelec Christian Cueva".

Publicación de El Universo.

El exjugador de Sao Paulo y Alianza Lima había vuelto a la actividad con el ‘Bombillo’ luego de su paso por Cienciano, pero sus minutos todavía no se traducen en un rendimiento determinante, según Olé Ecuador y El Universo, que remarcan que la decisión de Ibáñez refleja que el mediocampista deberá recuperar más antes de volver a vestir la camiseta de la selección peruana.