Universitario deberá enfrentar a Cienciano en los cuartos de final del torneo peruano

El Torneo Clausura de la Liga 1 se encuentra paralizado de momento por las Eliminatorias 2026, donde la selección peruana enfrentará a sus similares de Uruguay y Paraguay. Mientras sucede todo ello, Universitario de Deportes conoció a su rival en los cuartos de final del campeonato nacional y se trata de Cienciano del Cusco. Aquí te contamos los detalles.

Resulta que, por el Torneo Juvenil Sub-18 2025, la 'U' ha clasificado a la siguiente instancia tras haber asegurado el primer puesto del Grupo A gracias a sus 21 unidades, sobre las 15 de UTC. Por ello, ahora debe enfrentar al club que quedó tercero del Grupo C y precisamente se trata del 'Papá'.

Es decir, Universitario de Deportes enfrentará a Cienciano por los cuartos de final del campeonato nacional y buscará conseguir su pase a las semifinales, donde chocará con el vencedor de la llave entre Alianza Lima y el segundo del Grupo B, que de momento es la Universidad Técnica de Cajamarca.

Universitario de Deportes en el Torneo Juvenil Sub-18.

Vale precisar que de momento no hay fechas confirmadas para los cuartos de final, pero lo que sí sabemos es que las llaves serán a partidos ida y vuelta. Motivo por el cual los hinchas cremas mantienen la ilusión de conseguir un nuevo título nacional y de esta manera potenciar a sus juveniles.

¿Cuáles son los premios por salir campeón del Torneo Juvenil Sub-18?

El más importante es que el campeón del certamen clasifica a la Copa Libertadores Sub-20 del 2026, mientras que el mejor equipo del torneo, pero que actualmente no tenga a su reserva compitiendo en la Tercera División, clasificará a la Liga 3 de la próxima temporada.