Confesó ser hincha de Cristal a muerte y ahora impacta luciendo la camiseta de Alianza Lima: "Inició"
Luego de gritar a los cuatro vientos su amor por Sporting Cristal, ahora sorprende luciendo la camiseta de Alianza Lima para impacto de millones de aficionados.
Sporting Cristal ha tenido un sinfín de jugadores en el primer equipo que luego han pasado por diversos clubes rivales como Universitario y Alianza Lima. De igual manera, hay futbolistas de las canteras 'rimenses' que no siguieron la línea celeste, y terminaron dando el batacazo al estampar firma con los clásicos contrincantes.
Este es el caso de Pedro Aquino, quien se formó en Sporting Cristal y luego pasó por diversos clubes internacionales para potenciar su carrera profesional. Sin embargo, luego de haber dicho abiertamente que solo volvería a Perú para jugar con los 'rimenses', terminó firmando con Alianza Lima para este 2025.
De hecho, ahora luce la camiseta blanquimorada de Alianza Lima para este mes de octubre. Como se conoce, el cuadro de La Victoria viste de morado en conmemoración al Señor de los Milagros, por lo que ahora el volante nacional sigue las tradiciones de los 'íntimos' en esta etapa de su carrera.
Pedro Aquino luce la camiseta blanquimorada de Alianza Lima.
Pedro Aquino confesó ser hincha a muerte de Sporting Cristal
Pedro Aquino solo había jugado en el Perú con camiseta de Sporting Cristal y partió al exterior para defender clubes de México. De hecho, este 2025 dio unas firmes declaraciones con relación a su vuelta a nuestro país, en el que aseguró que solo vestiría los colores celestes.
"Soy hincha a muerte de Sporting Cristal, estoy agradecido por todo lo que me ha podido dar en mi carrera. Todavía me queda en el extranjero, pero ya saben, es Cristal o nada", afirmó desde la Videna cuando concentraba con la selección peruana en mayo del 2025.
Pedro Aquino es hincha de Sporting Cristal y jugador formado en las canteras celestes. Foto: GLR.

