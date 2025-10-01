Revelan el fuerte motivo por el que Gorosito borró a Jesús Castillo en Alianza Lima: "Le dijo…"

Alianza Lima se mentaliza en afrontar su partido ante Atlético Grau por la fecha 12 del Torneo Clausura 2025. Los blanquiazules ya no tienen margen de error en su camino al título. Por ello, ante las bajas, Néstor Gorosito decidió volver a convocar a Jesús Castillo luego de dos meses. Sin embargo, aún persiste la incógnita sobre los motivos que llevaron a que el volante no fuera considerado durante tanto tiempo.

Y es que, Castillo ha demostrado que es una pieza de gran valor en el esquema de los 'íntimos', donde ha dejado buenas actuaciones en cada uno de sus partidos ganándose el cariño de los hinchas. Por ello, resultaba extraño que no haya integrado la lista de convocados durante bastante tiempo.

¿Por qué Néstor Gorosito dejó de convocar a Jesús Castillo?

En ese contexto, durante el programa 'A Presión Radio', el exfutbolista Carlos Galván y el periodista Gabriel Pacheco revelaron los motivos que habrían llevado a que Néstor Gorosito marginara a Jesús Castillo durante varias semanas de las convocatorias.

En primera instancia, Galván contó que se produjo una discusión entre el técnico y el volante, quien acusó al entrenador de no tener el mismo trato con todos los jugadores y de favorecer a “los que salen de noche”.

“A (Jesús) Castillo lo juzgan porque le dijo algo al profesor (Gorosito) y nunca más lo pusieron. Él no tenía que ir a un entrenamiento, porque tenía libre, pero fue igual. Le dijeron que no tenía que venir y él le respondió: ‘defiendes a los que salen de noche y no me vas a defender a mí’. Desde ahí le pusieron la cruz”, comentó el exjugador de Universitario.

Más adelante, Gabriel Pacheco añadió que este incidente ocurrió hace algún tiempo y que se resolvió gracias a la intervención de Franco Navarro. No obstante, explicó que luego la polémica se reavivó cuando el entorno del futbolista se comunicó con el comando técnico.

“Eso pasó hace mucho tiempo. Dejó de salir en lista y después lo ponen en un partido, porque hablaron con Franco (Navarro) y se solucionó. Luego, llamaron del entorno de Castillo al cuerpo técnico de Alianza”, señaló el periodista.

Jesús Castillo fue convocado con Alianza Lima

Tras la lesión de Alessandro Burlamaqui y el gran desgaste físico que ha tenido Pedro Aquino, el 'Pipo' Gorosito decidió volver a incluir a Jesús Castillo entre los seleccionados para enfrentar a Atlético Grau este miércoles 1 de octubre. El club lo hizo oficial y resaltó la figura del volante.

¿Cuándo fue el último partido de Jesús Castillo con Alianza Lima?

Jesús Castillo vio sus últimos minutos con la camiseta de Alianza Lima en la victoria por 2-1 ante Juan Pablo II el pasado 31 de julio por la tercera jornada del Torneo Clausura 2025. En dicha ocasión, Castillo ingresó de cambio por Alessandro Burlamaqui a los 88 minutos del partido.