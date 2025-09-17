¡Olímpico y fuera del área! Doblete del peruano Felipe Chávez con Bayern Múnich ante Chelsea

Locura total en Alemania con el doblete del peruano Felipe Chávez con Bayern Múnich. En la primera jornada de la Youth League Sub 19 de la UEFA, nuestro compatriota se lució con un gol olímpico y una anotación desde fuera del área. Gran momento del '10' nacional que brilla en este campeonato para orgullo de los hinchas.

La primera anotación se dio sobre los 19 minutos, cuando Felipe Chávez tomó responsabilidad en un tiro de esquina. Sin embargo, nadie esperó la picardía del '10' para ejecutar un remate con dirección al arco. El portero rival no pudo desviar el esférico y se concretó un gol olímpico para el recuerdo.

El partido estaba igualado parcialmente, por lo que Bayern Múnich quería darlo vuelta a como de lugar. Fue ahí, cuando Chávez decide pedir el balón desde fuera del área y hacerse el espacio justo para un remate con dirección a portería. Logró sacarse a los defensas rivales y con un potente disparo selló el 2-1 parcial para decretar un doblete en la UEFA Youth League Sub 19.

Felipe Chávez fue sustituido

Sobre los 82 minutos, Felipe Chávez terminó siendo sustituido tras sellar un doblete con Bayern Múnich. Nuestro compatriota se viene ganando un puesto en las divisiones menores del cuadro 'bávaro', por lo que espera seguir demostrando todo su potencial con miras a ser considerado en el primer equipo que afronta Bundesliga y Champions League.

Felipe Chávez sustituido en el Bayern Múnich vs Chelsea.

¿Cómo quedó el partido de Bayern Múnich vs Chelsea por la UEFA Youth League Sub 19?

Este encuentro por la primera jornada de la UEFA Youth League entre Bayern Múnich vs Chelsea fue una derrota para el equipo de Felipe Chávez. Pese a su doblete, los 'bávaros' fueron remontados por los 'Blues' (2-3) y tratarán de levantar cabeza en los siguientes compromisos del certamen internacional.