El firme apelativo que tiene la selección peruana en Chile previo al Clásico del Pacífico

La selección peruana se enfrentará a Chile en un duelo amistoso internacional en Fecha FIFA el próximo 10 de octubre de 2025. En medio de la previa para la nueva edición del Clásico del Pacífico, se reveló que en territorio chileno existe un apodo inusual para la bicolor.

'La selección del Rímac' es el apodo que recibe la selección peruana en Chile

La prensa deportiva, los canales de televisión y en el mismo país, suelen referirse a la selección de Perú como 'los del Rímac' o la 'selección del Rímac'. Es importante destacar que este apelativo también es utilizado en Ecuador.

Video: TNT Sports

El sobrenombre sobre la selección peruana se relaciona con el Río Rímac, que se ubica en la capital de Lima, y es uno de los más representativos de la ciudad.

Este apelativo se suele escuchar en los partidos cuando la Blanquirroja se enfrenta a la escuadra de Chile en los anteriores Clásicos del Pacífico.

Perú vs Chile: Fecha y hora

El duelo entre Perú y Chile está programado para el 10 de octubre de 2025 a las 18:00 (hora de Perú) y 20:00 (hora de Chile) desde el Estadio Bicentenario de La Florida en Santiago de Chile.

Este encuentro es el comienzo de ambos países pensando en el recambio generacional, luego de quedar eliminados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras unas fallidas Clasificatorias Sudamericanas.

Mientras Perú busca en Manuel Barreto ese gran cambio, Chile lo hace con Sebastián Miranda. Ambos convocaron a jóvenes futbolistas pensando en el futuro de sus selecciones.