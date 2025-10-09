0
¡Entre algodones! Figura de Perú llegó sentido del extranjero y es duda para amistoso con Chile

Una de las principales figuras de la selección peruana encendió las alarmas a poco del amistoso ante Chile porque arribó con una molestia del exterior.

Mauricio Ubillus
Un jugador que llegó del extranjero vino con molestias y preocupa a Manuel Barreto previo al Perú vs. Chile.
Un jugador que llegó del extranjero vino con molestias y preocupa a Manuel Barreto previo al Perú vs. Chile. | Composición Líbero
La selección peruana completó su último entrenamiento con miras al partido amistoso internacional de este viernes ante Chile en Santiago, por lo que el DT interino Manuel Barreto ultimo detalles para definir a su once titular. Sin embargo, las alarmas se han encendido en Videna con respecto a una de las figuras del equipo.

Uno de los que estaba llamado a ser de los referentes de la Bicolor contra la 'Roja' es Marcos López. El lateral izquierdo, de buen momento en Copenhague de Dinamarca, se unió el pasado martes a los trabajos tras su llegada de Europa. Sin embargo, de acuerdo a información del periodista Gustavo Peralta, arribó algo sentido.

Marcos López, Selección Peruana

Marcos López se sumó a los entrenamientos de la selección peruana con una dolencia. Foto: Copenhague

Esto es una mala noticia para el comando técnico del combinado nacional, pues la idea inicial era que sea titular frente a los sureños. Sin embargo, la dolencia que aqueja hace que su presencia está en duda. Eso sí, el cuerpo médico lo va a revisar hasta último momento para ver si tiene una posibilidad de sumar minutos en el duelo.

Marcos López viajará a Chile para el amistoso

El citado comunicador también dio a conocer que Barreto tomó la decisión que el futbolista de 25 años se una al viaje junto con toda la delegación de la selección peruana a Santiago para enfrentar al combinado trasandino.

Marcos López no es el único golpeado en la selección peruana

Justo a pocas horas de enfrentar a la 'Roja', la selección peruana no solo ha padecido con la dolencia de López. Además de él, otros jugadores que han presentado molestias físicas son Anderson Santamaría y Álex Valera, este último a causa de una pubalgia.

¿Quién reemplazará a Marcos López ante Chile?

Durante las prácticas de este jueves, el técnico de la Blanquirroja bosquejó un posible once titular para medir fuerzas ante Chile. Ante la posibilidad de que no pueda estar Marcos López, el principal candidato para ocupar la posición de lateral izquierdo es el polifuncional jugador de Universitario, César Inga.

César Inga, Selección Peruana

César Inga reemplazaría a Marcos López como lateral izquierdo en el amistoso entre Perú vs Chile. Foto: FPF

A continuación, te damos a conocer la alineación que presentaría Perú, con un sistema 4-2-3-1: Diego Enríquez; Matías Lazo, Miguel Araujo, Renzo Garcés, César Inga; Jesús Castillo, Erick Noriega, Kenji Cabrera, Joao Grimaldo, Jairo Concha; Luis Ramos.

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

