Marcos López se lució con espectacular asistencia en el empate de Copenhague - VIDEO

Marcos López pasa por un gran momento futbolístico con camiseta de Copenhague y este domingo lo ha demostrado una vez más, al dar una espectacular asistencia para el tercer gol que marcó su equipo ante Silkeborg por la fecha 9 de la Superliga de Dinamarca, duelo que finalmente terminó igualado 3-3.

El lateral izquierdo peruano jugó todo el compromiso y en los primeros instantes del segundo tiempo, más precisamente a los 46 minutos, recibió un pase entre líneas del volante brasileño Robert para irse en velocidad y mandar un centro preciso al área chica que encontró al delantero noruego Mohamed Elyounoussi, quien con un certero cabezazo la mandó a guardar a las redes.

Video: X

De esta forma, el futbolista de 25 años aportó con el pase gol para el 3-1 parcial. Sin embargo, lo que parecía un triunfo seguro del 'Equipo de la Ciudad' se desvaneció debido a que Silkeborg empató la contienda gracias a dos tantos de la figura de la cancha, Callum McCowatt (58' y 74'), quien con un hat-trick le quitó la posibilidad a los 'Blancos' de acercarse al liderato de la tabla, quedándose en el tercer lugar con 17 puntos, a tres del puntero, Aarhus.

Marcos López dio su segunda asistencia de la temporada 2025-26

El exjugador de Sporting Cristal se ha ganado un lugar en el once titular de Copenhague como lateral zurdo y hasta el momento ha colmado las expectativas del DT Jacob Neestrup, pues ha contribuido al equipo con su segunda asistencia de la temporada, la primera en la Primera División danesa.

Su otro pase gol fue en la Champions League frente a Basilea de Suiza por la última fase preliminar. Asimismo, López ha marcado un tanto en la presente campaña al Randers por la séptima fecha del torneo local. Todas estas buenas estadísitcas lo hizo jugando 1001 minutos en 11 encuentros por todas las competiciones.

Marcos López es uno de los titulares indiscutibles en Copenague esta temporada. Foto: Copenhague

Marcos López también cometió un error en el empate de Copenhague

Pese a su asistencia, no todo fue bueno para Marcos López en el partido ya que cometió un error garrafal para el primer tanto de Silkeborg a los 3 minutos, cuando en su intento por despejar el balón, se barrió mal y terminó dándole un pase a Callum McCowatt, quien se internó hasta el área y sacó un remate colocado que entró a la portería.

Video: X