- Hoy:
- Partidos de hoy
- Tabla Liga 1
- Juan Pablo II vs Cristal
- Alianza Lima vs Com. Unidos
- Universitario
- Barcelona vs Getafe
- Perú vs Chile
- Inter vs Gremio
- Boca vs Central Córdoba
- Arsenal vs Man. City
- Retiro AFP
Marcos López se lució con espectacular asistencia en el empate de Copenhague - VIDEO
El lateral peruano volvió a destacar dando la asistencia para el tercer gol de Copenhague, pero este no pudo evitar el empate ante Silkeborg por la Superliga danesa.
Marcos López pasa por un gran momento futbolístico con camiseta de Copenhague y este domingo lo ha demostrado una vez más, al dar una espectacular asistencia para el tercer gol que marcó su equipo ante Silkeborg por la fecha 9 de la Superliga de Dinamarca, duelo que finalmente terminó igualado 3-3.
PUEDES VER: La firme decisión que tomó el DT de Gremio con Erick Noriega para el clásico, según prensa brasileña
El lateral izquierdo peruano jugó todo el compromiso y en los primeros instantes del segundo tiempo, más precisamente a los 46 minutos, recibió un pase entre líneas del volante brasileño Robert para irse en velocidad y mandar un centro preciso al área chica que encontró al delantero noruego Mohamed Elyounoussi, quien con un certero cabezazo la mandó a guardar a las redes.
Video: X
De esta forma, el futbolista de 25 años aportó con el pase gol para el 3-1 parcial. Sin embargo, lo que parecía un triunfo seguro del 'Equipo de la Ciudad' se desvaneció debido a que Silkeborg empató la contienda gracias a dos tantos de la figura de la cancha, Callum McCowatt (58' y 74'), quien con un hat-trick le quitó la posibilidad a los 'Blancos' de acercarse al liderato de la tabla, quedándose en el tercer lugar con 17 puntos, a tres del puntero, Aarhus.
Marcos López dio su segunda asistencia de la temporada 2025-26
El exjugador de Sporting Cristal se ha ganado un lugar en el once titular de Copenhague como lateral zurdo y hasta el momento ha colmado las expectativas del DT Jacob Neestrup, pues ha contribuido al equipo con su segunda asistencia de la temporada, la primera en la Primera División danesa.
Su otro pase gol fue en la Champions League frente a Basilea de Suiza por la última fase preliminar. Asimismo, López ha marcado un tanto en la presente campaña al Randers por la séptima fecha del torneo local. Todas estas buenas estadísitcas lo hizo jugando 1001 minutos en 11 encuentros por todas las competiciones.
Marcos López es uno de los titulares indiscutibles en Copenague esta temporada. Foto: Copenhague
Marcos López también cometió un error en el empate de Copenhague
Pese a su asistencia, no todo fue bueno para Marcos López en el partido ya que cometió un error garrafal para el primer tanto de Silkeborg a los 3 minutos, cuando en su intento por despejar el balón, se barrió mal y terminó dándole un pase a Callum McCowatt, quien se internó hasta el área y sacó un remate colocado que entró a la portería.
Video: X
No olvides revisar tu agenda deportiva
Ofertas
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 52.90
Cinemark
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)
PRECIOS/ 40.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Rally Kart
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados
PRECIOS/ 19.50