Reimond Manco lanzó fuerte comentario sobre Álex Valera por su nivel en la selección: "Es un..."

¡Sorpresa! Reimond Manco sigue con los comentarios sobre Álex Valera, delantero de Universitario, y la situación que atraviesa en la selección peruana.

Francisco Esteves
Reimond Manco habló sobre Álex Valera.
Reimond Manco habló sobre Álex Valera. | Foto: Composición de Líbero.
La semana pasada se informó que Álex Valera iba a ser desconvocado de la selección peruana para el partido amistoso contra Chile por la fecha FIFA de octubre. Sin embargo, recientemente Manuel Barreto indicó que no será desafectado pese a encontrarse con una molestia y aún así su situación causó una gran cantidad por los hinchas de la Bicolor, y uno de los que se pronunció al respecto fue el conocido Reimond Manco.

Previamente en el programa Manco TV, el ex Alianza Lima le pidió al director técnico del combinado nacional que no convoque más al 'Rifle' debido a que quizá no le gusta defender al Perú, esto porque pidió no estar en los últimos llamados por temas personales. Ahora, el mundialista Sub-17 sorprendió refiriéndose nuevamente al ''9' de Universitario de Deportes y esta vez en Línea de 5 vía YouTube.

"Valera se divide en dos. En la 'U' es un referente y uno de los mejores delanteros peruanos del torneo local. Pero en la selección, cada vez que hay una convocatoria de Valera, siempre se teje algo diferente. Siempre hay suspicacias y temas de qué hablar; entonces, cuando pasan esas cosas, se generan interpretaciones de distintos modos", precisó Reimond Manco sobre el atacante de la selección peruana.

Manuel Barreto habló sobre Álex Valera

Como se mencionó al inicio de esta nota, diversas fuentes afirmaron que Álex Valera había solicitado su desconvocatoria de la Bicolor debido a una lesión, causando asombro en los hinchas porque su ausencia en el combinado nacional se ha vuelto algo repetitivo. Sin embargo, para respaldar al delantero de Universitario, el entrenador interino, Manuel Barreto, salió a hablar en conferencia de prensa.

"Se le ha hecho los estudios a Álex (Valera) y tiene un molestia, no hay una lesión clara. Alex tiene todo el compromiso de estar acá, continuará con nosotros, lo vamos a cuidar, si llegado el viernes vemos que puede tener minutos, lo tendrá. Está con nosotros y está con la selección y va a seguir hasta el partido con Chile", señaló, asegurando su presencia al menos en la nómina del partido.

Francisco Esteves
AUTOR: Francisco Esteves

Bachiller en Comunicaciones con mención en Periodismo en la USIL. Redactor web con cuatro años de experiencia en la sección Deportes del Diario Líbero. Experiencia en locución y periodismo digital.

