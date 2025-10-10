¿Vuelve? Jorge Fossati dejó reveladora respuesta sobre posible regreso a la selección peruana: "Sin duda..."

Los resultados de Jorge Fossati bajo el mando de la selección peruana no fueron los mejores, pero a pesar de ello, el DT de la 'U' expresó su cariño por la Bicolor y recuerda con estima su paso por el equipo nacional en su corta etapa. Aunque actualmente se encuentra enfocado en cómo terminar el año con el cuadro 'merengue', no descartó su regreso.

Jorge Fossati regresó a Universitario para devolverle la alegría a los hinchas y el posible tricampeonato está cada vez más cerca. En medio del Torneo Clausura, el estratega uruguayo hizo una mención honrosa a su etapa como DT de la selección peruana. Durante su manejo, solamente conquistó una victoria, pero su segunda etapa en la Bicolor no estaría tan lejana como se cree.

Fossati y su posible regreso a la selección peruana

En el tiempo que estuve bajo la dirección de la selección peruana, Jorge Fossati no consiguió buenos números, incluso teniendo como referencia su proceso, el 'Nono' señaló que se dieron otros factores que influenciaron en su tiempo en el equipo de la Blanquirroja y no duda que en un futuro se conozca la verdad. Al ser consultado si estaría dispuesto a volver, el DT uruguayo no dudó en su respuesta.

"Sí, sin duda volvería a aceptar la propuesta de Perú por la gente de vuelta. Después los que te juzgan y deciden que sigas o te quedes afuera. No sé. Entre ellos escuché a uno que recién entraba y hablaba de que él en su equipo hablaba con el entrenador y le decía cómo tenía que jugar y cómo no tenía que jugar. ¿Y este señor me va a venir a juzgar? Dije 'ya está'. Bueno, no es problema mío", sostuvo.

(Video: 'Al volante')

Los números de Jorge Fossati en la selección peruana

Durante la Copa América 2024, Jorge Fossati solamente pudo acumular un punto. Luego, en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2025, de seis partidos, solo conquistó una victoria, empató dos y perdió tres encuentros. El planteamiento del técnico uruguayo no fue el mejor, pero en un futuro no descarta volver a ser estratega de la Blanquirroja.