Quedan solo unas horas para el inicio del partido amistoso entre Perú vs Chile por la fecha FIFA de octubre. La 'Bicolor' afrontar una nueva etapa al mando de Manuel Barreto, quien definió convocar a jóvenes para hacer el recambio generacional. Uno de los que más expectativas ha generado es Felipe Chávez, quien acaba de recibir un estupenda noticia para su carrera.

El volante del Bayern Múnich es considerado una de las grandes promesas del fútbol peruano, habiendo recibido una formación de élite en uno de los clubes más importantes del mundo. Por ello, las expectativas de los hinchas son altas y muchos esperan verlo en acción ante la ‘Roja’.

¿Qué noticia recibió Felipe Chávez previo al amistoso ante Chile?

En ese contexto, en la previa del partido ante Chile, el joven jugador de 18 años recibió una noticia que puede impulsar significativamente su carrera. Su convocatoria a la selección fue producto del gran rendimiento que ha mostrado en las divisiones menores del Bayern Múnich, donde recientemente marcó un gol olímpico ante el FC Chelsea.

Precisamente, Felipe Chávez fue sorprendido en plena concentración con el combinado nacional al enterarse de que el Bayern Múnich nominó su anotación como uno de los mejores goles del mes, compitiendo nada menos que con figuras del primer equipo como Harry Kane y Serge Gnabry.

Así fue gol olímpico de Felipe Chávez con las menores del Bayern Múnich.

En caso de ganar la votación, Felipe Chávez podrá presumir haber superado a estrellas mundiales, lo que no solo reforzaría su confianza, sino que también podría acercarlo a cumplir su gran objetivo: ganarse un lugar en el primer equipo del cuadro alemán.

De igual manera, Chávez informó a sus seguidores en su cuenta de Instagram de esta noticia. Si deseas apoyar al volante peruano, primero debes registrarte en el sitio web oficial del Bayern Múnich y acceder a la sección de votaciones para elegir el mejor gol del mes de septiembre.

Felipe Chávez anunció que fue nominado al gol de mes con el Bayern Múnich.

¿Felipe Chávez será titular en el Perú vs Chile?

Pese que los hinchas lo piden a gritos, Felipe Chávez no iniciaría acciones en el amistoso ante Chile. Esta medida responde al poco tiempo que lleva el volante entrenando con la selección peruana, pues a penas ha sumado 4 días de entrenamiento. Sin embargo, el comando técnico tiene definido que el joven talento de 18 años pueda hacer su debut entrando de cambio.