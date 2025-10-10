Confirmado árbitro argentino para el Perú vs Chile: así le fue dirigiendo a clubes peruanos

Perú vs Chile estarán probando nuevas piezas de cara a lo que serán sus planes para las próximas Eliminatorias con miras a buscar la soñada clasificación a la Copa del Mundo. En una nueva fecha FIFA de partidos amistosos, el 'Clásico del Pacífico' nos regalará un entretenido encuentro donde ambos equipos sorprendieron con su lista de convocados.

Desde el Estadio Bicentenario de La Florida, el partido servirá para que las selecciones trabajen en el recambio nacional luego de haber quedado fuera del Mundial 2026 tras sus pésimas actuaciones y no conseguir los puntos necesarios para luchar en los puestos de clasificación.

¿Quién es el árbitro del Perú vs Chile?

Este viernes 10 de octubre, Perú y Chile se medirán en un amistoso internacional en la nueva fecha FIFA de octubre. La terna arbitral estará conformada por el argentino Leandro Rey Hilfer junto a Pablo Acevedo, Juan José Mamani y Diego Flores.

Árbitro argentino para el Perú vs. Chile.

En su carrera, Leandro Ezequiel Rey Hilfer ha dirigido más de 240 partidos profesionales en competiciones como la Libertadores, Sudamericana, Liga Profesional Argentina y más. Su antecedente más recientes con los equipos peruanos son en el 2024 en el encuentro entre César Vallejo vs Magallanes en Trujillo como parte de la Copa Sudamericana. En el 2025 estuvo a cargo del Alianza Lima vs Universidad Católica en Lima.

¿Dónde ver el partido entre Perú vs. Chile?

El partido amistoso entre Perú vs Chile se podrá ver a través de la señal de América TV (canal 4) y ATV (canal 9) a nivel nacional. También se transmitirá vía Movistar Deportes (canal 3). Por otro lado, las opciones de streaming son América TV GO y Movistar TV App.

Selección peruana se mide en amistoso internacional contra Chile.

Posible once titular de Perú ante Chile

Manuel Barreto inicia una nueva etapa en la selección peruana como entrenador interno y su primera prueba será ante Chile. La posible alineación de Perú sería: Diego Enríquez; César Inga, Renzo Garcés, Miguel Araujo, Matías Lazo; Jesús Castillo, Erick Noriega; Maxloren Castro, Jairo Concha, Joao Grimaldo y Luis Ramos. Gustavo Peralta señaló que Perú presentaría su sistema de 4-3-3-1.