Diego Penny da fuerte comentario sobre Luis Ramos tras derrota de Perú ante Chile: "No hay forma..."
Luis Ramos fue titular en la derrota de la selección peruana ante Chile, por lo que Diego Penny no se guardó nada durante programa en vivo.
La selección peruana no logró conseguir un resultado favorable en Chile durante el amistoso internacional de octubre. Ahora, las críticas y análisis comienzan a manifestarse por todos los medios de comunicación, por lo que Diego Penny no se guardó nada durante programa en vivo para referirse a Luis Ramos.
El delantero nacional no ha sido ajeno a las críticas sobre su rendimiento en el campo de juego, por lo que el exfutbolista no calló ante las cámaras de Movistar Deportes para apuntar contra el atacante y su rol con camiseta de la Bicolor.
"No hay forma de que el '9' de Perú sea uno posicional que se quede en el área esperando el balón. Es imposible que pase eso. El '9' en Perú tiene que salir del área, mostrarse y guerrear. Eso le está costando a Luis Ramos. Lo vimos en el Nacional la otra vez que siempre un paraguayo estaba cortándole las jugadas porque siempre estaba de espaldas al arco. Hoy (ayer) también le costó mucho por ese lado, le resulta difícil cuando enfrenta a un central rival pesado", manifestó.
Noticia en desarrollo...
