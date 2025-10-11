0
EN VIVO
Portugal vs Irlanda por las Eliminatorias europeas

Diego Penny da fuerte comentario sobre Luis Ramos tras derrota de Perú ante Chile: "No hay forma..."

Luis Ramos fue titular en la derrota de la selección peruana ante Chile, por lo que Diego Penny no se guardó nada durante programa en vivo.

Diego Medina
Diego Penny no se guardó nada al opinar sobre el rendimiento de Luis Ramos.
Diego Penny no se guardó nada al opinar sobre el rendimiento de Luis Ramos. | Foto: Movistar Deportes | FPF
COMPARTIR

La selección peruana no logró conseguir un resultado favorable en Chile durante el amistoso internacional de octubre. Ahora, las críticas y análisis comienzan a manifestarse por todos los medios de comunicación, por lo que Diego Penny no se guardó nada durante programa en vivo para referirse a Luis Ramos.

Mr. Peet se refirió a un futbolista de la selección peruana.

PUEDES VER: Mr. Peet apuntó contra jugador titular de la selección peruana tras derrota ante Chile: "Es un…"

El delantero nacional no ha sido ajeno a las críticas sobre su rendimiento en el campo de juego, por lo que el exfutbolista no calló ante las cámaras de Movistar Deportes para apuntar contra el atacante y su rol con camiseta de la Bicolor.

"No hay forma de que el '9' de Perú sea uno posicional que se quede en el área esperando el balón. Es imposible que pase eso. El '9' en Perú tiene que salir del área, mostrarse y guerrear. Eso le está costando a Luis Ramos. Lo vimos en el Nacional la otra vez que siempre un paraguayo estaba cortándole las jugadas porque siempre estaba de espaldas al arco. Hoy (ayer) también le costó mucho por ese lado, le resulta difícil cuando enfrenta a un central rival pesado", manifestó.

Noticia en desarrollo...

No olvides revisar tu agenda deportiva

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

Lo más visto

  1. Mr. Peet destacó a ex Olimpia que está cerca de firmar por Alianza Lima: "Nivel internacional"

  2. Barreto reveló impactante comportamiento de Álex Valera tras la derrota de Perú: "Fue un..."

  3. Maxloren Castro dio rotundo mensaje sobre Felipe Chávez tras derrota de Perú en Chile: "Muy..."

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano