¡Insólito! Selección peruana deberá jugar su próximo amistoso con otra camiseta: ¿Qué pasó?

La selección peruana continúa centrada en su proceso de reestructuración con miras al futuro y en consolidar el ansiado recambio generacional. En esa línea, la Federación Peruana de Fútbol (FPF) gestionó una serie de amistosos internacionales para que el equipo sume rodaje y cohesión. No obstante, recientemente se conoció que el combinado nacional no podrá utilizar su indumentaria oficial.

Durante la última fecha FIFA, la ‘Bicolor’ perdió ante Chile en el último minuto, dejando dudas sobre su desempeño colectivo. Por ello, el plantel ya se prepara para los próximos duelos de noviembre ante Rusia y nuevamente ante Chile. Además, se confirmó un amistoso nuevo frente a Bolivia en diciembre, precisamente en este último cotejo, Perú no podrá jugar con su camiseta acostumbrada.

¿Por qué la selección peruana no podrá jugar con su camiseta oficial ante Bolivia?

Según informó el periodista Gustavo Peralta, el amistoso frente a Bolivia fue cedido a la Agremiación de Futbolistas, entidad que se encargará de conformar la convocatoria y representar al país en dicho compromiso.

Sin embargo, el comunicador precisó que, al no ser un encuentro organizado directamente por la FPF, la selección no podrá utilizar su indumentaria oficial, ya que el uso del uniforme y otros signos oficiales está restringido únicamente a los partidos que sean organizados por la Federación.

Perú enfrentará a Bolivia en diciembre por un amistoso. Foto: Miguel Vásquez/URPI

"Como ya se informó, por un acuerdo la FPF le ha cedido este partido a la Agremiación de Futbolistas. Sin embargo, al no ser organizado por la Federación no se usará la camiseta y marca oficial, tampoco el mismo escudo. Menos los activos y marcas que tienen vinculación con la bicolor. En lo único que podría apoyar directamente la FPF es que Manuel Barreto sea el DT", indicó Peralta en su cuenta de 'X'.

De igual manera, Gustavo Peralta señaló que la FPF está contemplando la idea de que Manuel Barreto sea el técnico en este compromiso. Esto como una especie de apoyar a la Agremiación en la organización.

Próximos partidos amistosos de la selección peruana

La selección peruana tendrá dos enfrentamientos amistosos por la fecha FIFA de noviembre. Primero, deberá medirse ante Rusia el miércoles 12 a las 12:00 p.m. (hora peruana) en Gazprom Arena de San Petersburgo. Posteriormente, hará lo mismo ante Chile el 18 del mismo mes a las 11 a.m. (hora peruana).

Por otro lado, el amistoso ante Bolivia se disputará en diciembre. Sin embargo, hasta el momento aún no cuenta con una programación oficial por parte de la Agremiación.