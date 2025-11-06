0
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Prensa italiana da rotundo mensaje al ver que Lapadula no fue convocado en Perú: "Es una..."

Gianluca Lapadula quedó fuera de la lista de convocados de la selección peruana y desde Italia dieron fuertes palabras ante esta noticia.

Diego Medina
Prensa italiana no calló al ver que Gianluca Lapadula quedó fuera de los convocados.
Prensa italiana no calló al ver que Gianluca Lapadula quedó fuera de los convocados. | Foto: Spezia 1906
La selección peruana dio a conocer su lista de convocados para los amistosos de noviembre ante Rusia y Chile. Uno de los ausentes en esta nómina es Gianluca Lapadula, quien tampoco fue considera en la pasada fecha FIFA de octubre cuando la Bicolor se midió cara a cara ante 'La Roja'.

En medio de esta noticia, la prensa italiana no calló al saber que uno de los jugadores que juega en la Serie B no fue llamado al plantel de la Bicolor. En esta ocasión, el portal "Spezia 1906" no se guardó nada en su artículo y afirmó que Gianluca Lapadula no fue considerado en el equipo de Barreto, pese a su gran momento en el club.

Sin embargo, desde el lado de Spezia es una grata noticia de cara a los próximos encuentros de la temporada. Y es que el equipo del 'Bambino' se encuentra en zona de descenso hacia la Serie C de Italia, por lo que necesitan ganar a como de lugar para poder escalar en la tabla de posiciones.

"Gianluca Lapadula se perderá los amistosos contra Chile y Rusia. A pesar de sus excelentes actuaciones con la camiseta blanca, el delantero no está incluido en la convocatoria de Perú para los dos partidos programados. Sin duda, esta es una buena noticia para Donadoni, quien podrá contar con el jugador incluso durante el receso para que rinda al máximo. Lapadula no viste la camiseta Bicolor desde el verano pasado, cuando sufrió su primera lesión, Desde entonces, no ha recibido más convocatorias de Sudamérica", informó el portal Spezia 1906.

Gianluca Lapadula

Publicación del medio Spezia 1906 sobre Gianluca Lapadula.

¿Quiénes son los ausentes en la convocatoria de la selección peruana?

Con Gianluca Lapadula, la selección peruana afrontará sus partidos amistosos ante Rusia y Chile sin estos futbolistas profesionales:

  • Oliver Sonne - Burnley (Lateral)
  • Anderson Santamaría - Universitario (Defensa)
  • Sergio Peña - Alianza Lima (Volante)
  • Jairo Vélez - Universitario (Delantero)
  • Felipe Chávez - Bayern Múnich (Volante)
  • Gianluca Lapadula - Spezia (Delantero)
  • Juan Pablo Goicochea - Platense (Delantero)
  • Luis Ramos - América de Cali (Delantero)
  • André Carrillo - Corinthians (Delantero)
  • Paolo Guerrero - Alianza Lima (Delantero)
  • Renato Tapia - Al-Wasl (Volante)
  • Luis Advíncula - Boca Juniors (Lateral)
  • Carlos Cáceda - FBC Melgar (Arquero)
  • Carlos Zambrano - Alianza Lima (Defensa)
  • Pedro Aquino - Alianza Lima (Volante)

