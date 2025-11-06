- Hoy:
¡Sorpresa! Alianza Lima planifica ampliación de tribunas en Matute para partido con Inter Miami
Con miras a la Noche Blanquiazul contra Inter Miami, Alianza Lima viene planificando una ampliación en Matute para que más hinchas puedan asistir al partido.
Alianza Lima ya tiene rival confirmado para la Noche Blanquiazul 2026. Este será Inter Miami, quien vendrá a nuestro país para medirse con el equipo dirigido por Néstor Gorosito en el Estadio Alejandro Villanueva. Justamente, a meses del esperado partido se reveló una gran noticia con respecto al escenario deportivo de La Victoria.
Cuando se especulaba que la presentación del plantel aliancista sería en el Estadio Nacional por un tema de aforo, finalmente se confirmó que Lionel Messi y compañía jugarán en Matute, que para este compromiso amistoso se está planificando una pequeña ampliación en sus tribunas con el objetivo de recibir más hinchas y tener una mejor taquilla para el duelo y los que dispute el próximo año.
"Además, el cuadro blanquiazul está planificando una pequeña ampliación en las tribunas con el objetivo de aumentar la capacidad y generar una mayor taquilla para este y los próximos compromisos", informó el periodista Gerson Cuba mediante una publicación en su cuenta verificada de la red social X.
Alianza Lima planifica una ampliación de Matute para contar con un aforo mayor en la Noche Blanquiazul ante Inter Miami. Foto: Alianza Lima
Alianza Lima esperan jugar ante Inter Miami el 24 de enero
Por otro lado, otro de los temas del que se ha hablado en los últimos días es cuándo se realizará la Noche Blanquiazul entre Alianza Lima vs. Inter Miami, pues en tienda 'Íntima' lo quieren hacer el sábado 24 de enero, misma fecha en la que Universitario tiene pactado que se haga su presentación.
De acuerdo al citado comunicador, la dirigencia del cuadro victoriano tienen plena confianza en que las autoridades pertinentes le den el visto bueno para que la contienda con el elenco estadounidense se realice en el día que eligieron, pues el pedido y todos los requerimientos se presentaron en los tiempos estipulados por el club.
"Alianza Lima enfrentará al Inter de Miami en el Estadio Alejandro Villanueva el sábado 24 de enero a las 8:00 p. m. en la Noche Blanquiazul 2026. Los íntimos tienen confianza en la autorización de la PNP para realizar el encuentro, ya que todo se presentó de manera adecuada", mencionó.
Alianza Lima espera que la Noche Blanquiazul ante Inter Miami se juegue el sábado 24 de enero. Foto: Composición GLR
