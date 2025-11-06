0
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Se confirmó el estadio del partido Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima ya definió la fecha para la Noche Blanquiazul 2024 ante Inter Miami. Además, se confirmó si jugarán en el Estadio Nacional o Matute.

Wilfredo Inostroza
Alianza Lima e Inter Miami se enfrentarán por la Noche Blanquiazul 2026
Alianza Lima e Inter Miami se enfrentarán por la Noche Blanquiazul 2026
Alianza Lima ya tiene definida la fecha para la Noche Blanquiazul 2026; el próximo 24 de enero. ¿El rival? Inter Miami, cuadro donde actualmente milita Lionel Messi y otras figuras del fútbol mundial como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Cusco FC, Alianza Lima y Sporting Cristal buscan ser "Perú 2".

¿Cómo se define el 'Perú 2' con Alianza Lima, Cusco y Sporting Cristal en la disputa?

Lo que faltaba determinar era el escenario del partido. Primero se habría especulado que el duelo sería en el Estadio Nacional; sin embargo, finalmente el coloso de José Díaz no albergará este magno evento.

Estadio confirmado para el Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

De acuerdo a lo informado por la periodista Ana Lucía Rodríguez, el partido entre Alianza Lima e Inter Miami se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute.

Alianza Lima Matute

Alianza Lima recibirá a Inter Miami en Matute.

A pesar de que el Nacional tiene un mayor aforo y se analizó utilizarlo por un tema de taquilla, se ha priorizado utilizar el recinto victoriano por un tema institucional.

Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026

El partido entre Alianza Lima e Inter Miami por la Noche Blanquiazul se juega el sábado 24 de enero del 2026, a partir de las 20:00 horas. El pedido de las garantías ya fue ingresado.

Wilfredo Inostroza
AUTOR: Wilfredo Inostroza

Coordinador web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación en la USMP, más de 10 años como periodista y futuro magíster. Amante de los deportes, el cine, los viajes e idiomas extranjeros.

