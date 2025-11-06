Se confirmó el estadio del partido Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

Alianza Lima ya tiene definida la fecha para la Noche Blanquiazul 2026; el próximo 24 de enero. ¿El rival? Inter Miami, cuadro donde actualmente milita Lionel Messi y otras figuras del fútbol mundial como Luis Suárez, Sergio Busquets y Jordi Alba.

Lo que faltaba determinar era el escenario del partido. Primero se habría especulado que el duelo sería en el Estadio Nacional; sin embargo, finalmente el coloso de José Díaz no albergará este magno evento.

Estadio confirmado para el Alianza Lima vs Inter Miami por la Noche Blanquiazul 2026

De acuerdo a lo informado por la periodista Ana Lucía Rodríguez, el partido entre Alianza Lima e Inter Miami se disputará en el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute.

Alianza Lima recibirá a Inter Miami en Matute.

A pesar de que el Nacional tiene un mayor aforo y se analizó utilizarlo por un tema de taquilla, se ha priorizado utilizar el recinto victoriano por un tema institucional.

Alianza Lima vs Inter Miami por Noche Blanquiazul 2026

El partido entre Alianza Lima e Inter Miami por la Noche Blanquiazul se juega el sábado 24 de enero del 2026, a partir de las 20:00 horas. El pedido de las garantías ya fue ingresado.