Jhonny Vidales mostró su felicidad por volver a la selección tras 13 años: "Es lindo..."
El atacante de Melgar, Jhonny Vidales, fue convocado a la selección peruana tras 13 años de ausencia y no dudó en mostrar su alegría por volver a la Bicolor.
La selección peruana anunció este jueves su lista de convocados para los partidos amistosos ante Rusia y Chile en el país europeo dentro de unos días. Una de las sorpresas entre los 28 jugadores citados es Jhonny Vidales, quien pedía a gritos su llamado a la Bicolor por su desempeño mostrado este año en ADT y Melgar.
El más conocido como 'Agujita' volvió al combinado nacional tras mucho tiempo y en reciente entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha' mostró su felicidad por ser llamado nuevamente a la Blanquirroja, asegurando que es lindo representar al Perú y que estos duelos serán una gran oportunidad para mostrarse.
"Sí es lindo estar en una convocatoria, así que nada, disfrutar del momento y tomarlo de la mejor manera. Hay que aprovechar cada momento al máximo. Creo que son unos lindos partidos para mostrarse. Ojalá que sea algo positivo estos encuentros, y más por el futuro de la selección", declaró en comunicación con RPP.
Jhonny Vidales trabajará para jugar con la selección peruana ante Rusia y Chile
En esa misma línea, el atacante de 33 años manifestó que está ilusionado con recibir una oportunidad del comando técnico y poder jugar ante Rusia y Chile, pero aseguró que deberá ganarse su lugar en el once titular en cada uno de los entrenamientos que tengan previo a ambos compromisos.
"Sí, uno siempre va con esa ilusión (de jugar los partidos de la selección peruana), pero me lo tengo que ganar día a día en los pocos entrenamientos que tengamos. Uno tiene que trabajar para eso, si no, para qué uno va con esa ilusión. Ya después, son las decisiones del comando técnico", agregó.
Jhonny Vidales afirmó que dará todo de sí en los entrenamientos para ganarse un lugar como titular en los amistosos de la selección peruana. Foto: FBC Melgar
