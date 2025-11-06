0
¡LO ÚLTIMO!
Acumulado y tabla del Clausura de la Liga 1
URGENTE
Lista de convocados de Perú para amistosos ante Rusia y Chile

Jhonny Vidales mostró su felicidad por volver a la selección tras 13 años: "Es lindo..."

El atacante de Melgar, Jhonny Vidales, fue convocado a la selección peruana tras 13 años de ausencia y no dudó en mostrar su alegría por volver a la Bicolor.

Mauricio Ubillus
Jhonny Vidales recibió el llamado de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile.
Jhonny Vidales recibió el llamado de la selección peruana para los amistosos ante Rusia y Chile. | Composición Líbero
COMPARTIR

La selección peruana anunció este jueves su lista de convocados para los partidos amistosos ante Rusia y Chile en el país europeo dentro de unos días. Una de las sorpresas entre los 28 jugadores citados es Jhonny Vidales, quien pedía a gritos su llamado a la Bicolor por su desempeño mostrado este año en ADT y Melgar.

Fabio Gruber se pronunció tras ser convocado a la selección peruana.

PUEDES VER: ¿Rechazó? Fabio Gruber deja impactante mensaje tras ser convocado a la selección peruana - FOTO

El más conocido como 'Agujita' volvió al combinado nacional tras mucho tiempo y en reciente entrevista con el programa 'Fútbol Como Cancha' mostró su felicidad por ser llamado nuevamente a la Blanquirroja, asegurando que es lindo representar al Perú y que estos duelos serán una gran oportunidad para mostrarse.

"Sí es lindo estar en una convocatoria, así que nada, disfrutar del momento y tomarlo de la mejor manera. Hay que aprovechar cada momento al máximo. Creo que son unos lindos partidos para mostrarse. Ojalá que sea algo positivo estos encuentros, y más por el futuro de la selección", declaró en comunicación con RPP.

Video: RPP

Jhonny Vidales trabajará para jugar con la selección peruana ante Rusia y Chile

En esa misma línea, el atacante de 33 años manifestó que está ilusionado con recibir una oportunidad del comando técnico y poder jugar ante Rusia y Chile, pero aseguró que deberá ganarse su lugar en el once titular en cada uno de los entrenamientos que tengan previo a ambos compromisos.

"Sí, uno siempre va con esa ilusión (de jugar los partidos de la selección peruana), pero me lo tengo que ganar día a día en los pocos entrenamientos que tengamos. Uno tiene que trabajar para eso, si no, para qué uno va con esa ilusión. Ya después, son las decisiones del comando técnico", agregó.

Jhonny Vidales, Selección Peruana

Jhonny Vidales afirmó que dará todo de sí en los entrenamientos para ganarse un lugar como titular en los amistosos de la selección peruana. Foto: FBC Melgar

No olvides revisar tu agenda deportiva

Mauricio Ubillus
AUTOR: Mauricio Ubillus

Periodista. Redactor web en Líbero. Licenciado en Ciencias de la Comunicación (USMP) con 3 años de experiencia en medios digitales. Especializado en periodismo deportivo y redacción de contenidos.

Lo más visto

  1. Rechazó oferta del exterior y confirmó que el 2026 jugará en Universitario: "Estoy feliz"

  2. Acumulado Liga 1 y tabla de posiciones del Clausura tras partido pendiente de Alianza Lima

  3. Lista de convocados de Barreto para partidos amistosos de Perú contra Chile y Rusia

Notas Recomendadas

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima

Estados Unidos

Fútbol Peruano