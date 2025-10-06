Manuel Barreto, técnico interino de la selección peruana, brindó una conferencia de prensa junto a Jean Ferrari y explicó varios temas que afectan a la bicolor de cara a la nueva etapa. Uno de los temas tratados fue la no convocatoria de Jhonny Vidales, máximo goleador de la Liga 1.

Manuel Barreto dio firme explicación a la no convocatoria de Jhonny Vidales, goleador de la Liga 1, en la selección peruana

Jhonny Vidales, actual jugador de Melgar, está destacando en el fútbol peruano tras convertirse en uno de los máximos goleadores de la Liga 1 con 13 goles entre el Torneo de Apertura y el Clausura."

Ante esto, los periodistas que acudieron a la conferencia de la Federación Peruana de Fútbol, le consultaron a Manuel Barreto sobre la sorpresiva ausencia de Vidales.

Video: FPF

"Nombres propios no me quiero referir. Es cuestión de decisiones y elección con los jugadores que contamos en esta convocatoria", explicó de forma contundente.

La explicación de Barreto afirma que la convocatoria o no de un jugador depende mucho de su decisión. Esto explica, entonces, que para su elección, el goleador de Melgar no le llenó los ojos para ser parte de la lista de convocados en la selección peruana.

Jhonny Vidales es uno de los goleadores de la Liga 1

Vidales empezó la Liga 1 2025 jugando en ADT de Tarma y tuvo un buen Torneo Apertura, donde bajo el conjunto de Tarma marcó 13 goles en 16 partidos disputados. Luego, decidió firmar por FBC Melgar, donde hasta la actualidad ha anotado 5 goles en 9 duelos jugados.

Su buena temporada ha hecho que clubes del exterior lo tengan en carpeta, pero hasta el momento no ha sido consolidado. Sin embargo, su buen rendimiento ameritaba una convocatoria a la selección peruana. A pesar de ello, esta aún no ha llegado.

En total, Jhonny Vidales tiene 13 goles en su haber, uno menos que el delantero argentino Facundo Callejo, quien también destaca en Cusco FC. A falta de 6 fechas, ambos seguirán disputando por llevarse el premio al final del año.