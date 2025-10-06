- Hoy:
Barreto le respondió fuerte a Ibáñez tras polémica sobre convocatoria 'fantasma': "No necesito..."
Óscar Ibáñez aseguró que encontró una lista elaborada por Manuel Barreto cuando este todavía no estaba cargo de la selección peruana de mayores. ¿Qué respondió?
En su primera conferencia como entrenador interino de la selección peruana, Manuel Barreto respondió diferentes preguntas a la prensa deportiva, entre ellas sobre las polémicas declaraciones de Óscar Ibáñez, DT de la 'Bicolor' en las útlimas jornadas de las Eliminatorias 2026.
Recordemos que el saliente estratega reveló haber encontrado en las oficinas de Barreto, entonces jefe de la unidad técnica de menores, una lista de convocados de la selección mayor que no tenía su venia, esto pese a que todavía era el DT.
Según versiones, esta situación habría generado el cortocircuito entre el exgolero y Jean Ferrari, quien finalmente le comunicó que no iba a seguir al frente de la selección peruana, pese a tener un acuerdo con los directivos para dirigir los amistosos de octubre y noviembre.
Manuel Barreto le respondió a Óscar Ibáñez
"Tengo una carrera hecha y formada de hace muchos años, no necesito justificar mi reputación. No tengo ningún segundo de tiempo para entrar en especulaciones o polémicas, solo tengo tiempo para trabajar y construir, todo lo que se está haciendo en la FPF.
Video: FPF.
Además, el también exfutbolista asegura que solo tiene gratitud con Ibáñez, con quien coincidió en su etapa como jugador en Universitario.
"Tengo un cariño y respeto por Óscar, incluso el día que yo debuto en la 'U', él me corta pelo. Hemos coincidido con su hijo trabajando aquí en la FPF y no tengo más que bueno deseos para él", agregó.
