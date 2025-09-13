Adrián Ugarriza anotó espectacular gol en el triunfo de su equipo Kiryat Shmona en Liga de Israel

Adrián Ugarriza jugó los 90 minutos y volvió a ser protagonista en el fútbol de Israel al anotar en la contundente victoria del Kiryat Shmona sobre Maccabi Bnei Raina en la tercera fecha de la Premier League Israelí.

Adrián Ugarriza anotó un gol de penal en Kiryat Shmona de la Liga de Israel

Ugarriza fue titular durante todo el partido vistiendo la camiseta de Kiryat Shmona. En este encuentro demostró solidez y efectividad en el ataque. Con su gol, el delantero nacional reafirmó su importancia dentro del plantel y contribuyó a que su club volviera a la senda del triunfo tras tres partidos sin ganar.

A los 72 minutos del segundo tiempo del encuentro, Adrián Ugarriza fue designado como el futbolista del plantel para definir el penal y marcar el 3-1 sobre Maccabi Bnei Reineh.

Video: Gian Franco Zelaya

Es importante mencionar que el marcador se abrió gracias a Mohamad Abu Rumi, quien adelantó al cuadro azul con un doblete a los 28 y 37 minutos del primer tiempo.

Con esta victoria, Kiryat Shmona ocupa el puesto séptimo y todavía se encuentra en la ronda del descenso tras 3 fechas disputadas. Pero si sigue en ese camino de la victoria, podrá alcanzar los primeros puestos, que actualmente ocupa Beer Sheva.

Adrián Ugarriza y su temporada en Israel

Después de dejar Deportivo Garcilaso, Adrián Ugarriza firmó con Kiryat Shamona de Israel. En este equipo ha disputado 3 de 3 partidos posibles en la Premier League Israelí. Durante estos encuentros, ha marcado un gol y también ha brindado una asistencia.

Antes de llegar al fútbol de Israel, Ugarriza jugó los 18 encuentros del Torneo Apertura de la Liga 1. En estos anotó 6 goles y dio una asistencia, lo que generó su rápida salida al fútbol exterior.