Pablo Guede tomó decisión inmediata con Luis Advíncula tras llegar a concentración de Alianza Lima

Alianza Lima sumó a Luis Advíncula en Montevideo y Pablo Guede le informó de firme medida de cara al próximo partido ante Unión.

Diego Medina
Pablo Guede tomó decisión con Luis Advíncula en Alianza Lima.
Pablo Guede tomó decisión con Luis Advíncula en Alianza Lima. | Foto: ESPN
Luis Advíncula se sumó a la concentración de Alianza Lima luego de superar los exámenes médicos y firmar contrato con los blanquiazules. El lateral de la selección peruana sorprendió a todos los aficionados al definir su futuro con los 'íntimos', por lo que Pablo Guede le informó de firme decisión en medio de la pretemporada 2026.

Se filtra estado de Fernando Gaibor tras salir lesionado en Alianza Lima.

PUEDES VER: ¿Se pierde el inicio del Apertura? Revelan estado de Fernando Gaibor tras lesión con Alianza Lima

Pablo Guede toma decisión con Luis Advíncula

Como se conoce, Luis Advíncula estampó su firma con Alianza Lima a un día del partido ante Independiente por la Serie Río de la Plata. De esta manera, Pablo Guede decidió que quede fuera de los jugadores a disposición para el choque ante el 'Rey de Copas' en Montevideo. Sin embargo, determinó inmediatamente que el lateral se sume a los trabajos del primer equipo con miras al choque ante Unión.

Según pudo informar el periodista José Varela, Pablo Guede lo pidió para que se sume a los entrenamientos de pretemporada en Montevideo luego de la derrota ante Independiente. De esta manera, crece las posibilidades de que Luis Advíncula pueda sumar sus primeros minutos con camiseta blanquiazul en el próximo choque ante Unión Santa Fe.

"Luis Advíncula se puso a las órdenes del técnico argentino Pablo Guede", informó José Varela a través de su cuenta de 'X'.

Alianza Lima, Luis Advíncula

Luis Advíncula fue presentado como nuevo jugador de Alianza Lima.

Luis Advíncula explicó por qué firmó con Alianza Lima

Previo al inicio del partido entre Alianza Lima vs Independiente en Montevideo, Luis Advíncula dio breves declaraciones a un reportero de la Serie Río de la Plata, en el que explicó la verdadera razón del por qué firmó con los blanquiazules y no por otros elencos que lo tuvieron en la mira.

"Porque me trataron bien", expresó contundentemente Luis Advíncula desde Montevideo. De hecho, estas declaraciones han tenido un rebote a nivel nacional, ya que se recuerda que uno de los clubes que lo quiso en sus filas era Sporting Cristal, pero que finalmente se inclinó ante la propuesta de Alianza Lima para este 2026.

Diego Medina
AUTOR: Diego Medina

Licenciado en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Comunicación Audiovisual. Con más de 10 años laborando en la disciplina seleccionada. Hoy Redactor Senior en Líbero desde el 2021.

