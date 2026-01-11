Mr. Peet se rindió ante flamante fichaje de Alianza y fue contundente sobre Girotti: "Un '9'..."

Alianza Lima ya pasó la página tras la derrota ante Independiente de Avellaneda en el Estadio Gran Parque Central, en lo que fue su primer amistoso de pretemporada por la Serie Río de la Plata 2026. Sin embargo, el post partido conllevó a un exhaustivo análisis del periodista deportivo Peter Arévalo.

Durante la reciente edición del programa de YouTube 'Mr. Peet Channel', el comunicador decidió elogiar de gran manera el rendimiento del ecuatoriano Jairo Vélez, quien arrancó jugando como lateral derecho ante las lesiones de Josué Estrada y Alessandro Montenegro. A su vez, destacó el desempeño que tuvo la primera línea del cuadro blanquiazul.

"Yo creo que lo positivo en el primer tiempo es lo de Jairo Vélez, es que el bloque defensivo de Alianza es por ejemplo, ver mejorado físicamente a Trauco, Garcés como siempre, Zambrano siendo Zambrano, en resumen fue un bloque defensivo que no tuvo apuros, lo lamentable es que se lesiona Gaibor", expresó el hombre de prensa.

Por otro lado, Mr. Peet cuestionó el rol que le dio el técnico argentino Pablo Guede al delantero Federico Girotti, quien en base al esquema de juego, se desempeñó como extremo, y dejó a Paolo Guerrero como único punta. El narrador deportivo señaló que la función del ex Talleres de Córdoba debió ser más cerca al área rival.

"Al jugar los 2 tanto Paolo (Guerrero) y (Federico) Girotti en el sistema que plantea (Pablo) Guede que no es con doble punta sino es 1-4-1-4-1, Girotti está tirado a un costado y yo creo que Girotti no ha venido para jugar tirado por el costado, o juega con doble '9' con extremos para alimentarlos o juega con un '9', pero con ese sistema, Girotti para mí está desperdiciado", acotó.

Próximo partido de Alianza Lima en la Serie Río de la Plata 2026

Cabe mencionar que, luego del choque contra 'Independiente de América', Alianza Lima quedará concentrado y trabajará en el complejo deportivo Los Nogales, incluido Luis Advíncula; con miras al cotejo frente a Atlético Unión este miércoles 14 de enero en el Estadio Parque Viera de Montevideo. Así lo señaló el periodista José Varela en sus redes sociales.