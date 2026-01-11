Pablo Guede, DT de Alianza Lima, tras perder ante Independiente: "Poco me interesa"

Pablo Guede, el nuevo DT de Alianza Lima, tuvo que hacer algunas modificaciones en el planteamiento durante el partido debido a las ausencias como, por ejemplo, la posición de Jairo Vélez. A pesar del resultado, el técnico argentino resaltó otros aspectos que son su objetivo principal de cara al inicio de la Liga 1.

En su primer partido del año, Alianza Lima cayó por 2-1 ante Independiente. La ventaja con el gol de Cantero para los blanquiazules no duró mucho y a los pocos minutos se lo empató el rival. Sin embargo, para Pablo Guede, lo importante no fue el resultado, sino ver en acción a los jugadores pensando en lo que será el comienzo de la temporada.

Pablo Guede minimiza derrota de Alianza ante Independiente

Alianza Lima viene alistando todos los detalles para iniciar con el equipo ideal en la primera fecha del campeonato local y los amistosos en Uruguay son parte de esta preparación. Si bien era importante iniciar con una victoria, Pablo Guede hizo un llamado a la calma y es que lo que él buscaba era ver el compromiso y rendimiento de los jugadores que serán importantes para la temporada.

"Muchas cosas. En estos partidos, la verdad que el resultado poco me interesa y poco me molesta porque cuando veo reflejado lo que quería y hoy lo vi. Vi a Paolo sacando una pelota de nuestra área y eso para mí, con todo lo que trabajamos estos días, con toda la carga que tuvimos y el objetivo que nos pusimos del partido, estar siempre juntos, de defender. Creo que es más que positivo el trabajo que buscamos", señaló para José Varela.

Próximos partidos de Alianza

Los próximos partidos de Alianza Lima serán ante Unión Santa Fe el 14 de enero y luego se enfrenta a Colo Colo el 18. El equipo será presentado a su hinchada en la Noche Blanquiazul el 24 de enero en un inédito partido ante Inter Miami.