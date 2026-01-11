- Hoy:
- Partidos de hoy
- Barcelona vs Real Madrid
- River Plate vs Millonarios
- Alianza Lima
- Universitario
- Sporting Cristal
- Fixture Liga 1 2026
- Liga Peruana de Vóley
Paolo Guerrero da fuerte revelación a ESPN tras conocer declaraciones de Pablo Guede: "Llegó con..."
Pablo Guede sorprendió con declaraciones a ESPN, por lo que Paolo Guerrero no dudó en responder públicamente ante lo dicho por el DT de Alianza Lima.
Paolo Guerrero sumó minutos en el partido de Alianza Lima ante Independiente por la Serie Río de la Plata. El delantero nacional afrontó todo el primer tiempo para impacto de los hinchas, pero luego fue sustituido en el complemento. Posterior al cotejo, el 'Depredador' dio declaraciones a ESPN y fue sorprendido al conocer lo que dijo Pablo Guede sobre él.
PUEDES VER: Periodista de ESPN arremete contra Advíncula por su declaración con Alianza Lima: "Una pésima…"
Pablo Guede habló en la antesala del partido entre Alianza Lima vs Independiente, en el que reveló las razones del por qué decidió firmar por los blanquiazules en esta temporada 2026. Muy aparte de destacar la magnitud que es llegar a tienda blanquiazul, recalcó que supo que iba a ser el último año de Paolo Guerrero, por lo que tenía la responsabilidad de retirarlo como campeón.
"¿Qué me sedujo llegar a Alianza Lima? El objetivo fue muy claro desde el primer momento que me llamaron. A esto se suma que es el último año de Paolo, que se quiere retirar campeón. Y creo que es un desafío súper ilusionante", manifestó Pablo Guede a ESPN.
Paolo Guerrero reveló que se retira en Alianza Lima
Luego de ello, Paolo Guerrero fue interceptado por la prensa argentina y dio palabras sobre su sensación de este partido. Sin embargo, escuchó que Pablo Guede confirmó su retiro en Alianza Lima para este 2026, por lo que no dudó en reafirmarlo a nivel internacional.
"¿Es mi último año? Sí, seguro. Confirmado, sí. ¿La mochila que se cargó el técnico con salir campeón? Creo que el 'profe' llegó con toda esa ilusión, los compañeros también. Así que todos estamos muy metidos para sacar esto adelante, hacer una buena pretemporada que nos va a ayudar en el transcurso del año", manifestó Paolo Guerrero a ESPN.
Próximo partido de Alianza Lima
El siguiente partido de Alianza Lima será ante Unión de Santa Fe por la segunda jornada de la Serie Río de la Plata 2026. Este choque está programado para el próximo miércoles 14 de enero a partir de las 16:15 hora peruana (21:15 horas GMT) con la transmisión de Disney Plus.
No olvides revisar tu agenda deportiva
Notas Recomendadas
Ofertas
Perulandia
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas
PRECIOS/ 59.90
VACILANDIA PARK
VACILANDIA: Full Day + Buffet Campestre Ilimitado o Full Day + Vale de Consumo. Según elijas
PRECIOS/ 44.90
Cinemark
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)
PRECIOS/ 10.90
Cineplanet
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo
PRECIOS/ 47.90