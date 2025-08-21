- Hoy:
La abismal cifra que ganaría Alianza Lima si Conmebol elimina a Independiente y la U de Chile
Alianza Lima podría llevarse a sus arcas importante cantidad si es que la Conmebol decide dejar fuera de la Copa Sudamericana a Independiente y la U de Chile.
Alianza Lima sentenció su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025 tras superar 2-1 a Universidad Católica de Ecuador en Quito. Su rival en esta instancia aún no se conoce, pues la vuelta entre Independiente vs. U de Chile se canceló debido a los incidentes ocurridos con los hinchas de ambos equipos. Una de las posibilidades es que eliminen a los dos clubes del torneo y, de llegar a darse, los blanquiazules se llevarían importante cantidad de dinero.
Los dirigidos por el argentino Néstor Gorosito están realizando la mejor campaña de un equipo peruano en un torneo internacional ya que han avanzado desde fases preliminares de la Libertadores hasta quedar entre los ocho mejores de la 'Gran Conquista', asegurándose un total de 18 encuentros a nivel continental hasta el momento.
La exorbitante cifra que se llevaría Alianza Lima si eliminan a Independiente y la U de Chile
Solo con el triunfo ante el elenco ecuatoriano, los 'Íntimos' se llevaron un importante premio de 700 mil dólares americanos por parte de la Conmebol, incrementando así su economía gracias a la estupenda participación en el segundo certamen más importante de Sudamérica.Premios por cada instancia jugada en la Copa Sudamericana 2025. Foto: Conmebol
Si el ente del balompié sudamericano toma la determinación de sacar del certamen al 'Rojo de Avellaneda' y al conjunto chileno, el principal beneficiado sería la institución de La Victoria pues con el pase directo a semifinales ganaría 800 mil dólares más sin necesidad de jugar la serie de la instancia anterior.
¿Cuánto dinero ha ganado Alianza Lima por su participación en torneos Conmebol este 2025?
Si contamos desde las fases preliminares de la Copa Libertadores hasta los cuartos de final de la Copa Sudamericana, Alianza Lima se ha llevado a sus arcas la impresionante cantidad de 6 millones 630 mil dólares. Conoce aquí las cifras que se llevó por cada ronda disputada.
- Fase 1 Copa Libertadores: 400 mil dólares
- Fase 2 Copa Libertadores: 500 mil dólares
- Fase 3 Copa Libertadores: 600 mil dólares
- Fase de grupos Copa Libertadores: 3 millones de dólares
- Mérito deportivo (fase de grupos): 330 mil dólares
- Playoffs Copa Sudamericana: 500 mil dólares
- Octavos de final Copa Sudamericana: 600 mil dólares
- Cuartos de final Copa Sudamericana: 700 mil dólares
- Total: 6 millones 630 mil dólares
¿Qué tan posible es que Alianza Lima se meta de frente a semifinales de Copa Sudamericana?
Tras los trágicos hechos ocurridos durante el segundo tiempo del Independiente vs. U de Chile, los dos clubes y sus equipos legales están en Paraguay para dar sus descargos ante la Conmebol, quien después de escuchar a las partes, deberá de tomar una decisión. De acuerdo al abogado especialista en el ámbito deportivo, Marcelo Bee Sellares, hay muchas posibilidades que ambos sean descalificados de la Sudamericana y el conjunto aliancista ingrese a las semifinales del torneo.
"El abanico de posibilidades es amplio, pero por la gravedad de los hechos puede que ambas instituciones sean descalificadas. Sería inédito, aunque hay un antecedente en 1978 en el partido entre Aurora y Wilstermann. Yo me inclino por la descalificación de los dos clubes", mencionó en entrevista con Radio Ovación.
