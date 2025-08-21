- Hoy:
Atención, Alianza: Los plazos de la Conmebol para anunciar sanción a Independiente y U. de Chile
Conmebol determinó las fechas claves para conocer las sanciones a Independiente y Universidad de Chile, tras el trágico suceso en la Copa Sudamericana ocurrido en el Estadio Libertadores de América.
El partido entre Independiente y Universidad de Chile se vio envuelto en una tragedia luego de que hinchas de ambos clubes desataran su furia y comenzaran una batalla campal dentro del Estadio Libertadores de América. No obstante, Alianza Lima ha sido uno de los perjudicados, ya que hasta el momento no sabe contra quién ni cuándo se enfrentará en los cuartos de final.
Sin embargo, esta incertidumbre por parte de los hinchas aliancistas podría llegar a su fin, ya que el periodista de Radio Programas del Perú informó que ya hay plazos y fechas claves para conocer el castigo impuesto por la CONMEBOL sobre Independiente y la Universidad de Chile.
"Actualización del caso Independiente - U. Chile: las imputaciones de la Conmebol a ambos clubes por los hechos ocurridos se espera que se notifiquen mañana. A partir de la notificación, tendrán 5 días para presentar sus descargos. La decisión de la Confederación no se dará antes de ese plazo", se puede leer en la cuenta de X (anteriormente Twitter).CONMEBOL fijó fecha clave que definirá castigo a Independiente y U. de Chile
La información brindada por el comunicador peruano explica que la CONMEBOL notificará el 22 de agosto de 2025 las imputaciones impuestas a la Universidad de Chile e Independiente.
Desde ese momento, se correrán 5 días para que los clubes involucrados puedan hacer su descargo, con el fin de que dentro de ese plazo no se escape la decisión de la Confederación Sudamericana.
Cabe destacar que una de las sanciones que podría darse en estos casos es la descalificación de Independiente y Universidad de Chile de la Copa Sudamericana, según el especialista Marcelo Bee Sellares. Aunque no es seguro, el abogado internacional indicó que existe un antecedente similar en 1978 entre Oriente Petrolero vs Independiente de Medellín y podría repercutir en la actualidad.
